В Челябинске в этом году новое жилье взамен ветхого и аварийного получили 19 семей

В Челябинске в этом году жилищные условия улучшила 21 семья, покинув квартиры в ветхих и аварийных домах.

В новое благоустроенное жилье переехали 19 челябинских семей, две семьи предпочли получить денежную компенсацию за свои непригодные для жизни квадратные метры.

Как отмечают в мэрии, переселение горожан ведется сразу по нескольким программам.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства переселена одна семья из четырех человек, проживавшая в квартире общей площадью 38,1 квадратных метра.

Благодаря заключенному с ООО СЗ «Новый Дом» договору о развитии застроенной территории переселена одна семья из жилого помещения общей площадью 45,1 квадратных метра.

По договору о развитии застроенной территории, заключенному с ООО «Финтек», переселены пять семей (25 человек) из двух аварийных многоквартирных домов (общая площадь расселенных жилых помещений составила 213,5 «квадрата»).

В рамках реализации государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» переселено 13 семей (20 человек) из жилых помещений общей площадью 330,7 квадратных метра.

В соответствии с муниципальной программой «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Челябинске» за счет средств городского бюджета семья собственников (пять человек) переселена из жилого помещения общей площадью 48,6 квадратных метра.

В настоящее время в Челябинске в полном объеме завершены мероприятия по расселению трех аварийных многоквартирных домов: №15 - по улице Ереванской, №9 - по улице Пост 2098 км и №51 - по улице Трубников. Также завершено переселение одной семьи из одного непригодного жилого помещения муниципального жилищного фонда. Кроме того, в столице Южного Урала проводятся мероприятия по переселению жильцов еще 15 аварийных многоквартирных домов.

Как рассказали в мэрии, восемь расселенных жилых домов в Челябинске готовят к сносу. Проблемные объекты, жить в которых уже нельзя, находятся по следующим адресам: улица Нахимова, 12; Новороссийская, 72-А; Новороссийская, 74-А; Ереванская, 15; Копейское шоссе, 4; Гидрострой, д. 11; Пост 2098 км, 9; Пост 2092, 1, а также по улице Цинковая, 2-А (это общежитие).

По информации ООО СЗ «ТрестЮг», осуществлен снос расселенного аварийного многоквартирного дома №4 по Копейскому шоссе (в рамках заключенного договора о комплексном развитии территории жилой застройки). На данный момент ведется подготовка необходимых документов для снятия данного объекта с государственного кадастрового учета.

В соответствии с условиями заключенного договора о развитии застроенной территории ООО СЗ «ИКАР» готовит к сносу дом №86-Б по улице Сталеваров.