В ходе военной спецоперации погиб Александр Негребецких из Златоуста

Во время выполнения боевого задания на Украине погиб златоустовец Александр Негребецких, бывший депутат от Златоустовского городского округа от КПРФ. Как сообщается на странице Собрания «ВКонтакте», Александр находился в рядах подразделений, задействованных в спецоперации, на Донбасс он приехал ещё в феврале.

Бывшие коллеги охарактеризовали Негребецких как «человека широкой души, известного активиста и общественника, металлурга». И добавили, что « за свою пусть и не очень долгую жизнь Александр Негребецких многое успел». Донбасскому добровольцу-коммунисту было 45 лет.

Александр участвовал во Второй Чеченской кампании, а начиная с 2014 года активно помогал жителям Донбасса. С начала СВО Негребецких записался в ополчение, сформировал разведгруппу, а позже стал командиром одного из подразделений ДНР.