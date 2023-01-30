Почести герою: Златоуст отдаст дань памяти погибшему в СВО добровольцу и общественнику

Завтра, 31 января, Златоуст (Челябинская область) воздаст почести добровольцу Александру Негребецких, погибшему в зоне СВО и широко известному горожанам по активной общественной работе.

Он погиб, сражаясь в рядах Народной милиции ДНР. Донбасс он защищал еще в 2014 году в качестве командира подразделения Уральских добровольцев, а затем снова взялся за оружие после начала СВО.

Как рассказали агентству "Урал-пресс-информ" в администрации Златоуста, Александр Негребецких был первым секретарем Златоустовского городского отделения Коммунистической партии Российской Федерации», депутатом городского Собрания. В Златоусте его знали как защитника прав трудящихся. В разные периоды трудового пути работал в ЧОПе, на металлургическом заводе.