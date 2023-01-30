30.01.2023
Выбросы загрязняющих веществ на ЮУЖД сократились на 13,4% в 2022 году
30.01.2023
Бойцовский пес Буч дожидается хозяина из зоны СВО в сосновском приюте
30.01.2023
Челябинец пытался убить жену и тещу
30.01.2023
Всероссийские соревнования по фристайлу в Миассе завершены
30.01.2023
Челябинский областной центр реабилитации возглавил Олег Суслов
30.01.2023
Нового руководителя Челябинской таможни представили губернатору
Почести герою: Златоуст отдаст дань памяти погибшему в СВО добровольцу и общественнику
30.01.2023
Министерство обороны берёт на себя полное обеспечение добровольцев СВО
30.01.2023
Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова съездила на Донбасс
29.01.2023
Встречаем! Рогозин - об отправке первых беспилотных "Маркеров" из Магнитогорска в зону СВО
29.01.2023
В Челябинской области напишут гимн для батальона «Южноуралец»
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023