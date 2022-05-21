В ЛНР задержали украинскую шпионку

В Луганской Народной Республике задержали украинскую шпионку.

Информация о предотвращении разведывательно-подрывной деятельности агента спецслужб Украины, которая собирала сведения о военнослужащих мобилизационного резерва Народной милиции ЛНР опубликована сегодня, 21 мая, на официальном сайте министерства государственной безопасности Республики.

Кроме того, в МГБ ЛНР сообщили, что задержанная совершала действия, направленные на дестабилизацию социально-политической ситуации в Республике.

Манипулируя искренними чувствами родственников военнослужащих Народной милиции ЛНР, гражданка «Н» по заданию спецслужб Украины в закрытых группах мобильных приложений «Whats App» и «Viber» собирала разведывательную информацию о гражданах республики, проходящих службу в подразделениях мобилизационного резерва Народной милиции ЛНР, и размещала призывы к проведению массовых беспорядков на территории Луганской Народной республики.

За совершение противоправных деяний, предусмотренных статьей 340 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», статьей 335 «Государственная измена» УК ЛНР, гражданке «Н» грозит до двадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, отмечают в МГБ ЛНР.