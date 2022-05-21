21.05.2022
В Миассе один пациент проглотил золотые украшения другого
21.05.2022
В воскресенье автобусы на северо-западе Челябинска будут ходить по-другому
20.05.2022
В Челябинске стартовал детский театральный фестиваль «Сцена»
20.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая
20.05.2022
«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом
20.05.2022
ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Челябинской области до 15 миллионов рублей
В ЛНР задержали украинскую шпионку
12.05.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 19 мая
11.05.2022
Новая льгота для семей военнослужащих – квота на обучение в вузах
28.04.2022
Текслер: Надо, чтобы наша молодежь знала и понимала, что происходит
09.04.2022
Минюст РФ и минюст ЛНР договорились о сотрудничестве
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022