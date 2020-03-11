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В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева

Федерация
Сегодня, 13:28

В Великобритании разгорается скандал вокруг семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Британские власти арестовали особняк и квартиру дочери и внука известного политика, сообщает сегодня, 11 марта, Русская служба Би-Би-Си.

Уточняется, что недвижимость была арестована еще в прошлом году как “необоснованное богатство”, но собственники стали известны только сейчас. Дочь Назарбаева Дрига является председателем сената Казахстана. Недвижимость была приобретена на сумму более 100 млн долларов ее сыном Нурали Алиевым и его супругой Аидой. Документы были оформлены на 3 офшора.

Предполагается, что дорогостоящая недвижимость была приобретена на средства экс-супруга Назарбаевой Рахата Алиева. Известно, что он занимался преступной деятельностью. Более того, адвокат родственников Назарбаева настаивает на том, что недвижимость была куплена в 2008 году,  а Дрига и Рахат Алиев расторгли брак еще в 2007 году. Поэтому Экс-супруг не может быть связан с приобретением особняка и квартиры.

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