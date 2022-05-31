В Луганске к Дню защиты детей наградили многодетные семьи

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В Челябинской области отменен обязательный
Коронавирус
Коронавирус
31.05.2022

В Челябинской области отменен обязательный масочный режим
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Инвалидам Челябинской области отказывают в выдаче бесплатных подгузников, которые положены им по
31.05.2022

Инвалиды Челябинской области не могут получить средства реабилитации: поставки подгузников срывает монополист
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В день защиты детей, первого июня, театры, библиотеки, парки и иные учреждения культуры подготови
31.05.2022

Афиша на День защиты детей в Челябинске
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Завтра, первого июня, на площади Революции откроется детский автогородок. Перед открытием новую л
31.05.2022

В День защиты детей на площади Революции откроется детский автогородок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Лицеисты Екатеринбурга отметили окончание десятого класса танцем весьма специфического содержания
31.05.2022

Екатеринбург - столица гомосексуалистов? В лицее прошел конкурс танцев в стиле «голубой устрицы»
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31.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на первое июня
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2022

В Магнитогорске организованным отдыхом охватят более 28 тысяч детей

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2022

Магнитогорский ретро-клуб получил городское имущество

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31.05.2022

В Челябинской области узаконили возможность дистанционного голосования
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31.05.2022

Магнитогорская библиотека получила имя поэта
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31.05.2022

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Леонид Пасечник
Луганск
ЛНР
День защиты детей
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31.05.2022 18:19
Фото: Михаил Бондаренко

В Луганске к Дню защиты детей наградили многодетные семьи

Сегодня, 31 мая, в Луганской академической филармонии при участи главы республики Леонида Пасечника и уполномоченной по правам ребенка, депутата Государственной Думы РФ Анны Кузнецовой в торжественной обстановке в преддверии Дня защиты детей прошло награждения многодетных семей республики, передает собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко.

В Луганске к Дню защиты детей наградили многодетные семьи
Михаил Бондаренко

На мероприятии присутствовали семьи из Луганска, а также семьи из только что освобожденных районов: Марковского, Белокуракинского, Троицкого, Меловского, Новоайдарского, Беловодского и Станично-Луганского.

Медалью "Родительская слава" было удостоено 18 семей. Им также были вручены памятные подарки.

"Будучи второй раз в Луганске я вижу, как город понемногу отстраивается, приводится в порядок, но главная победа нас ждет впереди, спасибо вам всем, дорогие родители, за терпения и труд, которые вы вложили в воспитание своих детей! ", - сказала Анна Кузнецова.

"Семь из восемнадцати семей прибыли к нам из освобожденных районов республики. Первостепенная задача любого современного государства - воспитание молодежи, такие семьи, как ваши, являются поистине достоянием нашей республики",- обратился к собравшимся Леонид Пасечник. - Воспитание детей – это особая миссия, значимость которой для республики, общества в целом, переоценить невозможно», - добавил он.

Автор: Михаил Бондаренко
Анна Кузнецова
Леонид Пасечник
Луганск
ЛНР
День защиты детей
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Завтра, первого июня, на площади Революции откроется детский автогородок. Перед открытием новую л
31.05.2022

В День защиты детей на площади Революции откроется детский автогородок
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Челябинцы сняли пронзительный клип о потерях Донбасса за восемь лет геноцида

30.05.2022 09:41

Текслер предложил создать в России единый портал по импортозамещению

29.05.2022 21:40

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до шестого июня

29.05.2022 21:34

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 30 мая

29.05.2022 21:11

Анонсы событий и мероприятий на 30 мая

29.05.2022 20:56

В понедельник на юге Челябинской области жарко, на севере прохладнее, местами грозы

29.05.2022 20:33

Охотничьи угодья в Челябинской области начинаются с помоек

29.05.2022 19:55

В Челябинске по улице Горького пустят трамвай-челнок

28.05.2022 18:37

В Луганске прооперировали детей, раненых после обстрела в Сватово

28.05.2022 17:50

В воскресенье ранним утром произойдет тесное соединение Марса и Юпитера

28.05.2022 17:01

ВСУ атаковали ЛНР биологическим оружием

28.05.2022 16:50

Утверждены тропарь, кондак, молитва и величание Собору новомучеников Челябинской митрополии

28.05.2022 16:21

Президент подписал Указ об отмене возрастного предела для первого военного контракта

28.05.2022 15:56

Путин отметил пограничников за пресечение диверсий