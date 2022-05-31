31.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое июня
31.05.2022
В Магнитогорске организованным отдыхом охватят более 28 тысяч детей
31.05.2022
Магнитогорский ретро-клуб получил городское имущество
31.05.2022
В Челябинской области узаконили возможность дистанционного голосования
31.05.2022
Магнитогорская библиотека получила имя поэта
31.05.2022
Магнитогорск и Абзелиловский район будут сотрудничать
В Луганске к Дню защиты детей наградили многодетные семьи
27.02.2018
В Челябинскую область прибыла комиссия омбудсмена РФ для проверки детдомов и интернатов
18.09.2017
Минздрав предложил материально наказывать родителей непривитых детей
15.08.2017
Детский омбудсмен Анна Кузнецова включилась в борьбу с «АУЕ-субкультурой»
30.05.2017
Один в поле воин? Челябинец в одиночку вышел на пикет против детского омбудсмена
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
27.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022