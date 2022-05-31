Сегодня, 31 мая, в Луганской академической филармонии при участи главы республики Леонида Пасечника и уполномоченной по правам ребенка, депутата Государственной Думы РФ Анны Кузнецовой в торжественной обстановке в преддверии Дня защиты детей прошло награждения многодетных семей республики, передает собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко.

В Луганске к Дню защиты детей наградили многодетные семьи Михаил Бондаренко Поделиться

На мероприятии присутствовали семьи из Луганска, а также семьи из только что освобожденных районов: Марковского, Белокуракинского, Троицкого, Меловского, Новоайдарского, Беловодского и Станично-Луганского.

Медалью "Родительская слава" было удостоено 18 семей. Им также были вручены памятные подарки.

"Будучи второй раз в Луганске я вижу, как город понемногу отстраивается, приводится в порядок, но главная победа нас ждет впереди, спасибо вам всем, дорогие родители, за терпения и труд, которые вы вложили в воспитание своих детей! ", - сказала Анна Кузнецова.