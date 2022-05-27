В Луганске открылся штаб Захара Прилепина

Сегодня, 27 мая, в Луганском информационном центре состоялась презентация штаба Захара Прилепина, передает собкор агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко. Штаб ориентирован на гуманитарную помощь защитникам республики и мирным гражданским людям.

«Я очень рад, что мы первые, кто смог открыть в Херсоне свое представительство, а сейчас вот делаем это в Луганске, Донецке. Поставленные нашим президентом задачи по денацификации Украины будут выполнены, и, с моей точки зрения, ликвидация режима Зеленского остается сейчас основной задачей, тогда денацификация будет полной! Также мы возвращаем себе исторически наши земли и людей, которые проживают на этих территориях», - такое заявление, открывая мероприятие, дистанционно сделал руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

В первую очередь, как пояснили учредители, такие штабы - это центры помощи людям. В России они действуют и показали себя очень хорошо. Основное направление - гуманитарная помощь, следующее - это культурная интеграция, пояснили они.

«Встречались вчера с министром культуры ЛНР, он предложил так называемый культурный обмен, чтобы талантливые журналисты, блогеры, писатели, поэты смогли интегрироваться в федеральный культурный контекст. А вот наша пятая колонна может приехать сюда и инженерные войска с удовольствием примут их представителей в свои ряды, чтобы они воочию могли увидеть все страдание русского народа Донбасса, так сказать, без пропаганды!» - предложил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия" Дмитрий Кузнецов.

Он рассказал о планах провести осенью в Москве Евразийский медиафорум. По его мнению, медиафорум станет хорошим инструментом для промоушена патриотической интеллигенции. Презентация медиафорума состоится в Луганске. Штаб приложит все силы для того, чтобы интегрировать Луганскую республику в Российскую Федерацию, чтобы граница, которая сейчас есть, исчезла, заверил политик.

«Сегодняшнее событие -это не какое-то политическое мероприятие, = сказал руководитель штаба Захара Прилепина Юрий Мезинов. - Мы все с 2014 года находимся здесь на Донбассе, в экономическом и политическом плане мы стали сильнее, так как интегрировались в с РФ и теперь можем решать больший круг проблем. Склад продовольствия у нас находится в Ростове, туда приходят товары от разных партий и религиозных конфессий, все вместе мы пытаемся помочь людям, не разделяя никого!»

"Штаб Захара Прилепина может стать так называемым хабом для все организаций и движений, которые захотят помочь республикам. Сам я из другой политической силы, а именно из КПРФ, я не считаю, что мы конкуренты, нам всем нужно объединиться и акцентировать свое внимание на помощи людям. Культурную интеграцию нужно вводить и возвращать людей к нам, Западная Украина прошла культурную пропагандистскую подготовку, нам в любом случае надо работать и с этими людьми, так как это наша сфера влияния. У штаба Захара Прилепина есть конкретный план действий по интеграции в культурной сфере ", – подытожил презентацию штаба писатель и публицист Герман Садулаев.