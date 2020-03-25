В Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусом

В Москве скончались два пожилых пациента с положительными тестами на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает департамент здравоохранения Москвы, одному из умерших было 73 года, другому – 88 лет. Тест на коронавирус пациентам был сделан еще при жизни.

У пациентов была подтверждена пневмония и имелись выраженные сопутствующие патологии.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

По состоянию на восемь утра 25 марта в мире подтверждено 422 тысячи 733 случая коронавирусной инфекции. Из них 18 тысяч 799 случаев - с летальным исходом.