В Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусом
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В Москве скончались два пожилых пациента с положительными тестами на коронавирусную инфекцию.
Как сообщает департамент здравоохранения Москвы, одному из умерших было 73 года, другому – 88 лет. Тест на коронавирус пациентам был сделан еще при жизни.
У пациентов была подтверждена пневмония и имелись выраженные сопутствующие патологии.
Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.
По состоянию на восемь утра 25 марта в мире подтверждено 422 тысячи 733 случая коронавирусной инфекции. Из них 18 тысяч 799 случаев - с летальным исходом.
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