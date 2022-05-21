В освобожденном от ВСУ и нацбатальонов Рубежном потихоньку налаживается жизнь

В городе Рубежном (Луганская Народная Республика), который совсем недавно был освобожден от Вооруженных сил Украины, нацбатальонов и иностранных наемников, понемногу налаживается жизнь.

Люди потихоньку возвращаются домой, хотя на окраинах Рубежного еще не стихает артиллерийская канонада.

Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в ЛНР Михаил Бондаренко передает с места событий, что больше половины города уничтожено полностью или частично повреждено: разрушениям подверглись строения, заводы. Среди разбомбленных зданий - бюджетообразующие предприятия: КТК (картонно-тарный комбинат), НПП «Заря» (химический завод), завод «Краситель», Трубный завод - все уничтожено подчистую.

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Очень сильно пострадала и городская инфраструктура. Рубежанская центральная больница, все дошкольные учреждения, школы и высшие учебные заведения разрушены.

Город остался без газоснабжения, электрообеспечения – без газа и света рубежанцы живут уже третий месяц. Вода есть только в источниках, ее качают с помощью генераторов.

Несмотря на сильные разрушения, люди понемногу возвращаются в город - с надеждой на лучшее. Выходя на улицы, убирают мусор, растаскивают завалы.

Очень важно, что даже в такое тяжелое время люди не бросали своих питомцев - живя впроголодь, всегда находили, чем покормить домашних любимцев, которые вместе с ними пережили ужасное время...

Людей, прежде всего, тянет к своей земле. Донбасс всегда славился трудолюбием и духовно сильными людьми, которые невзирая на все невзгоды в свое время противостояли фашистской Германии и теперь их наследникам по идеологии - украинской хунте.