В Рособрнадзоре не видят рисков срыва ГИА из-за хакерских атак

Возможный вывод из строя отдельных веб-ресурсов не скажется на проведении государственной итоговой аттестации в школах. Технология организации государственных экзаменов позволяет проводить сдачу в штатном режиме даже при хакерских атаках, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В ведомстве сообщили, что «вся необходимая технологическая инфраструктура должным образом защищена, в том числе применяется гибкое резервирование систем и их компонентов». Рособрнадзор выполнил все рекомендации государственных регуляторов в области информационной безопасности, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Хакерских атак на информационные системы и ресурсы, обеспечивающие проведение государственной итоговой аттестации (ГИА), за последнее время не зафиксировано.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начался 21 марта, он продлится до 18 апреля.