В России исчезнут бутылочки с водой

В России к 2021 году могут исчезнуть с прилавков магазинов бутылки с водой емкостью 0,25 и 0,33 литра. С таким заявлением выступили Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Ассоциация производителей стеклянной тары, пишут сегодня, 12 марта, Известия.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что вода в небольшой таре может исчезнуть из-за нормативов по полной утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые могут вступить в силу в следующем году.

Таким образом, если такие поправки будут распространяться и на Россию, то изготовителям придется платить повышенный экосбор. Что повлияет на рост цены на 1,5-3,5%. В результате производители откажутся от небольших объемов.