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В России изменят схему подтверждения положительных тестов на коронавирус

Федерация
Сегодня, 17:17
Автор: 
Олеся Денисова

Со вторника, 24 марта, в России изменят схему окончательного подтверждения положительных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Биоматериал подозрительных исследований из лабораторий Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов по-прежнему будут отправлять государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Анализы из четырех других округов - в специально оборудованный референс-центр на базе ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора в Москве.

 

В дальнейшем планируется расширить сеть референс-центров по коронавирусной инфекции до 15.

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции, в Москве - 262 случая. За последние сутки в России официально подтвержден 71 случай новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), все – в Москве.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, все вновь выявленные забелевшие - это люди, имеющие первую положительную пробу на коронавирус и уже получающие необходимое лечение. Обследования были проведены в федеральных лабораториях, расположенных в Москве. В дальнейшем такие обследования будут проводиться и в лабораториях московских учреждений.

Автор: 
Олеся Денисова
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