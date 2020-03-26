ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 840

Федерация
Сегодня, 14:20

За сутки в России зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего по стране общее количество заболевших приравнивается к 840 в 56 регионах.

Как сообщает сегодня, 25 марта, информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки новые случаи выявлены в 18 регионах страны, в том числе впервые в Бурятии. Летальных случаев пока только два. Полностью выздоровели 9 человек.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве - 136. Далее следует Свердловская область (7), Санкт-Петербург и Пермский край по 5 случаев, Республика Саха (Якутия) - 4. В Челябинской области, Татарстане, Ставрополье, Красноярском крае зарегистрировано по 3 заражения.

Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Сегодня, 15:48
Россия прекращает чартерные полеты и эвакуирует граждан из-за рубежа
Интервью
Сегодня, 15:38
Пять острых вопросов
Блиц-опрос с Ириной Гехт по коронавирусу
Общество
Сегодня, 15:34
В нерабочую неделю мусор будут вывозить в обычном режиме
Федерация
Сегодня, 15:15
Военные построят 16 инфекционных центров в России
24.03.20 23:44
В УрФО официально подтверждено еще четыре случая коронавируса
24.03.20 16:44
Банкам прописали ограничить обращение налички из-за коронавируса
24.03.20 14:18
После гречки россияне набросились на презервативы
24.03.20 14:16
Мишустин потребовал развернуть доплаборатории в регионах
24.03.20 13:19
В России банки начали поднимать ставки по ипотеке
24.03.20 13:16
В России задумались над созданием беспилотника для борьбы с коронавирусом
23.03.20 17:17
В России изменят схему подтверждения положительных тестов на коронавирус
23.03.20 14:41
Мишустин рассказал о новых мерах
23.03.20 13:46
В России рассказали о возможности получить отсрочку по уплате кредитов из-за коронавируса
23.03.20 13:08
Черное золото уступило пшенице в цене
Интервью
Сегодня, 15:38
Пять острых вопросов
Блиц-опрос с Ириной Гехт по коронавирусу
Общество
Сегодня, 14:10
В Челябинской области пациентов с диабетом возьмут под особый контроль
Новости
Сегодня, 15:48
Федерация
Россия прекращает чартерные полеты и эвакуирует граждан из-за рубежа
Сегодня, 15:34
Общество
В нерабочую неделю мусор будут вывозить в обычном режиме
Сегодня, 15:15
Федерация
Военные построят 16 инфекционных центров в России
Сегодня, 14:46
Общество
В Челябинске острая нехватка полицейских
Сегодня, 14:44
Экономика
Новый формат обслуживания обеспечивает МегаФону приток абонентов
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 15:48
Федерация
Россия прекращает чартерные полеты и эвакуирует граждан из-за рубежа
Сегодня, 15:15
Федерация
Военные построят 16 инфекционных центров в России
24.03.20 16:44
Федерация
Банкам прописали ограничить обращение налички из-за коронавируса
24.03.20 14:18
Федерация
После гречки россияне набросились на презервативы
24.03.20 14:16
Федерация
Мишустин потребовал развернуть доплаборатории в регионах
Теги
коронавирус
эпидемия
Карантин
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика