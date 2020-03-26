В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 840

За сутки в России зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего по стране общее количество заболевших приравнивается к 840 в 56 регионах.

Как сообщает сегодня, 25 марта, информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки новые случаи выявлены в 18 регионах страны, в том числе впервые в Бурятии. Летальных случаев пока только два. Полностью выздоровели 9 человек.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве - 136. Далее следует Свердловская область (7), Санкт-Петербург и Пермский край по 5 случаев, Республика Саха (Якутия) - 4. В Челябинской области, Татарстане, Ставрополье, Красноярском крае зарегистрировано по 3 заражения.