В России коронавирус унес жизни более 11 тысяч человек

В России за прошедшие сутки выявлено 6 тысяч 635 заболевших новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. Из них у 25,2% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снизилась по сравнению с прошлыми сутками). При этом за сутки выписано по выздоровлению больше человек - 7 тысяч 752 человека.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 713 тысяч 936 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 0,9%), в том числе в Москве – 228 тысяч случаев.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 489 тысяч 68 человек, в Москве – 163 тысячи 93 человека (плюс 1007). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 48 тысяч 632 случая коронавируса, в том числе в Свердловской области – 15 тысяч 343 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 11 тысяч 669 (округ вышел на шестое место по числу случаев коронавируса в стране), в Челябинской области – 8 тысяч 963 случая, в Ямало-Ненецком автономном округе – 7547, в Тюменской области – 3870, в Курганской области – 1240.

Коронавирус унес жизни 11 тысяч 17 человек (за сутки – 174). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 4087, в Санкт-Петербурге – 1541, Московской области – 992, в Республике Дагестан – 407, в Нижегородской области – 282, в Красноярском крае – 212, в Ростовской области – 156. В остальных субъектах меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 492 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 181 (в том числе 85 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 154, в Ханты-Мансийском автономном округе - 85, в Ямало-Ненецком автономном округе – 52, в Тюменской области – 18, Курганской области – 2.

В мире по состоянию на 10 июля 2020 года зарегистрировано 12 миллионов 259,7 тысячи подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,83%). Умерло 557 тысяч 296 человек (прирост за сутки 0,98%).