В России начали выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет

С 11 мая в России семьи с невысокими доходами начали получать ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет для, которое было введено по решению президента Владимира Путина.

Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Средства станут доставляться «Почтой России» или перечисляться на карты родителям, которые подали заявление через портал государственных услуг, многофункциональные центры или Пенсионный фонд, - пояснил глава кабмина. - В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май».

Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

В среднем семья будет получать от шести тысяч до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка.

Новая выплата назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Сумма рассчитывается исходя из ситуации в конкретной семье и может быть равна 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Для назначения пособия необходимо, чтобы у взрослых членов семьи был заработок - зарплата, доход от предпринимательской деятельности, самозанятости, пенсия или стипендия.

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Если на протяжении всего года заработка не было, то применяется «правило нулевого дохода» - если заработка не было по объективной причине, пособие все равно будет назначено.

По таким же правилам назначаются пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, на детей от 3 до 8 лет и одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет.

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За первые числа мая в пенсионный фонд поступило порядка 42 тысяч заявлений от южноуральцев на получение выплаты. Большинство обратились дистанционно, через Единый портал госуслуг.

Срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, период рассмотрения заявления может быть продлен.

Михаил Мишустин поручил контролировать организацию выплат вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минтруда Антону Котякову и главе Минцифры Максуту Шадаеву.

«Все должно быть быстро и удобно для людей», – подчеркнул глава правительства.