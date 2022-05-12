В России начали выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет

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11.05.2022

В ближайшие 5-7 дней на Южном Урале прогнозируют теплую погоду с небольшими дождями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.05.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2022

Циклон ослабит напряженность пожароопасной ситуации на Урале
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2022

Расширение улицы Худякова в Челябинске обсудили в областном правительстве
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2022

На «Невском пятачке» увековечат память погибших при защите Ленинграда южноуральцев
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детские пособия
Выплаты на детей
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Федерация
12.05.2022 09:47

В России начали выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет

С 11 мая в России семьи с невысокими доходами начали получать ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет для, которое было введено по решению президента Владимира Путина.

Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Средства станут доставляться «Почтой России» или перечисляться на карты родителям, которые подали заявление через портал государственных услуг, многофункциональные центры или Пенсионный фонд, - пояснил глава кабмина. - В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май».

Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

В среднем семья будет получать от шести тысяч до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка.

Новая выплата назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Сумма рассчитывается исходя из ситуации в конкретной семье и может быть равна 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Для назначения пособия необходимо, чтобы у взрослых членов семьи был заработок - зарплата, доход от предпринимательской деятельности, самозанятости, пенсия или стипендия.

Если на протяжении всего года заработка не было, то применяется «правило нулевого дохода» - если заработка не было по объективной причине, пособие все равно будет назначено.

По таким же правилам назначаются пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, на детей от 3 до 8 лет и одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет.

За первые числа мая в пенсионный фонд поступило порядка 42 тысяч заявлений от южноуральцев на получение выплаты. Большинство обратились дистанционно, через Единый портал госуслуг.

Срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, период рассмотрения заявления может быть продлен.

Михаил Мишустин поручил контролировать организацию выплат вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минтруда Антону Котякову и главе Минцифры Максуту Шадаеву.

«Все должно быть быстро и удобно для людей», – подчеркнул глава правительства.

Автор: Любовь Юрина
детские пособия
Выплаты на детей
Михаил Мишустин
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В ближайшие 5-7 дней на Южном Урале прогнозируют теплую погоду с небольшими дождями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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«Поезд Победы» торжественно встретили в Челябинске

07.05.2022 09:58

XIII Премия "АНДРЮША-2022" собрала тысячу юных талантов на одной сцене и 350 тысяч зрителей по всему миру

06.05.2022 21:15

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на 7, 8 и 9 мая

06.05.2022 21:00

Погода в Челябинской области на 7, 8 и 9 мая

06.05.2022 20:50

Молодые металлурги ЧЦЗ поздравили ветеранов с Днем Победы

06.05.2022 20:46

Миасский силовик, задержанный при передаче взятки следователю, будет уволен с «волчьим билетом»

06.05.2022 20:14

Анонсы событий и мероприятий на седьмое и восьмое мая

06.05.2022 16:36

Профсоюз добился компенсации морального вреда водителю «Дикси»

06.05.2022 16:27

Парад Победы «пришел» к челябинским ветеранам

06.05.2022 16:09

Южноуральского силовика, задержанного при передаче взятки, не выпустили из СИЗО

06.05.2022 15:55

Южноуральцам предлагают порассуждать на тему любви к Родине и ближнему своему

06.05.2022 15:35

Пьяный водитель из Аргаяшского района устроил гонки с сотрудниками ГИБДД

06.05.2022 15:31

Девятого мая движение в Челябинске закроют с раннего утра и до позднего вечера

06.05.2022 15:15

В Челябинске назначен новый начальник управления ЖКХ

06.05.2022 15:13

Спортсмены Челябинска поздравили ветеранов с Днем Победы

06.05.2022 14:54

«Не покидай меня» - посвящение Озёрского театра кукол Дню Победы

06.05.2022 14:54

Гости из ЮУГМУ учили будущих полицейских останавливать кровь и «заводить» сердце

06.05.2022 14:23

Полицейские приглашают челябинцев на выставку вооружения

06.05.2022 13:41

В Тракторозаводском районе Челябинска благоустроят четыре сквера

06.05.2022 13:20

Челябинцы возмутились тем, что в зоопарке нельзя ездить на самокатах