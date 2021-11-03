В России появился новый праздник – День преподавателя высшей школы

В России установлен новый профессиональный праздник - День преподавателя высшей школы.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал приказ об установлении Дня преподавателя высшей школы Он впервые будет отмечаться в 2021 году, который объявлен Годом науки и технологий.

Преподаватели вузов будут отмечать свой профессиональный праздник 19 ноября - день рождения основателя Московского государственного университета и крупного российского ученого Михаила Ломоносова, отмечают в минобрнауки РФ.

Как подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, профессиональный праздник учрежден, чтобы подчеркнуть ценность и востребованность труда преподавателей, их значимую роль в воспитании молодежи. Он также будет способствовать повышению престижа профессии преподавателя высшей школы, обеспечит преподавательские кадры вузов статусом, соответствующим их роли, а также позволит усилить интерес молодежи к профессии преподавателя и обеспечить приток кадров в научно-исследовательскую среду.

«Преподавать - означает не только передавать знания, но и заинтересовать, разбудить стремление к новому, научить правильно задавать вопросы и находить ответы. Во все времена задачей преподавателя было вдохновить и разжечь любознательность, верно направить и помочь достигнуть амбициозных целей. А сегодня преподаватель еще и находится на фронтире научных знаний, делится со студентами передовым опытом в сфере научных исследований и разработок», - отметил Фальков.

Напомним, в конце октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил принять документ, который установит в России профессиональный праздник для преподавателей высшей школы. Соответствующее распоряжение главы кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.