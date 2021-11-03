03.11.2021
Сбербанк предложил своим клиентам новые вклады - «СберВклад» и «СберВклад Прайм»
03.11.2021
Жителя Челябинской области будут судить за жестокое убийство школьницы 19-летней давности
03.11.2021
За сутки выявлено 539 заболевших ковидом южноуральцев, умерло 30 жителей
03.11.2021
В Челябинской области вынесен приговор браконьеру, застрелившему краснокнижного лебедя
03.11.2021
Прокуратура заступилась за сироту из Бакала, которую чиновники поселили в квартиру с плесенью
03.11.2021
На Челябинском цинковом заводе состоялись первые соревнования по гиревому спорту
В России появился новый праздник – День преподавателя высшей школы
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021