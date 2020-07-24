В России предложили оплачивать переподготовку кадров за счет налога на роботов

В России нашли способ пополнения Фонда переподготовки уязвимых профессий. Предлагается ввести в стране “подоходный налог” на роботов, а собранные деньги направлять в Фонд.

По версии разработчиков инициативы, налоговые отчисления будут равняться 13% НДФЛ. Как пишут “Известия”, с таким предложением выступил Минфин. В ближайшие 15-20 лет около четверти россиян могут остаться без работы, так как роботизация все глубже проникает во все сферы жизнедеятельности. Роботы задействованы не только на производствах, но уже существуют роботы-экскурсоводы, роботы-кассиры, аналитики, охранники, банковские сотрудники и т.п.

Работодателям выгодно заменять труд людей на роботов, так как машинам не нужно платить зарплату. В то же время государство теряет налоги и взносы. Соответствующее предложение уже поддержали в Госдуме, Общественной палате РФ и “Деловой России”.