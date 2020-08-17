В России предложили устроить выходной родителям первоклашек

Оплачиваемый выходной день родителям первоклассников предложили объявить по всей России. Для того, чтобы побывать на первой торжественной линейке 1 сентября родителям приходится брать отпуск за свой счет, отгул или договариваться с работодателем о том, чтобы выйти на работу на несколько часов позже.

С такой инициативой выступила руководитель Института прогрессивного образования Анна Маркс, сообщают РИА “Новости”. По данным проведенного институтом исследования, более половины респондентов (56%) планируют проводить ребенка в школу 1 сентября. Из них 83% отметили, что для этого им придется брать отпуск за свой счет или отгул. Остальные намерены по договоренности с начальством начать рабочий день чуть позже.

Еще 37% родителей указывают, что не смогут отпроситься с работы из-за снижения доходов в период пандемии по новой коронавирусной инфекции, специфики работы и отказе со стороны работодателя.

Анна Маркс, ссылаясь на мнение психологов, отмечает, что присутствие родителей 1 сентября на линейке для первоклассников и школьников начального звена крайне важно для внутреннего спокойствия ребенка.

Отметим, что опрос проводился с 1-10 августа среди 1,6 тысяч родителей в 75 регионах РФ.