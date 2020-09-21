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В России предложили выдавать компенсации на оплату частных детсадов

Федерация
Сегодня, 13:45
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В России придумали, как помочь семьям, в которых дети не получили места в бюджетных детсадах и вынуждены посещать частные. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил выплачивать таким семьям компенсации. Инициатива была направлена в Минпросвещения, сообщает RT.

Парламентарий, ссылаясь на закрепленные в Конституции гарантии на общедоступность и бесплатность дошкольного образования, отмечает, что не все родители вовремя получают путевки в бюджетные детсады. В итоги они вынуждены отдавать чад в частные структуры, услуги которых стоят не дешево.

Евгений Федоров просит рассмотреть возможность компенсации затрат на оплату частных детских садов в размере 2 МРОТ в месяц одной семье, в которой ребенок при достижении соответствующего возраста остался без места в государственном детском саду.

 

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