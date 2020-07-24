В России продлят “дачную амнистию” еще на пять лет

упрощенном порядке гражданам оформить права на дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи, расположенные на садовых участках, до 1 марта 2006 года. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Государственной думы, пишет сегодня, 23 июля, Парламентская газета.

Действие нынешней “дачной амнистии” заканчивается 1 марта 2021 года. Если граждане не успели оформить документы до этой даты, то уже после оформлять собственность придется только через суд. При этом в обязательном порядке требуется предоставить доказательства того, что объект не нарушает строительных норм и не является самостроем.

Законопроект предлагает продлить до 1 марта 2026 года упрощенный порядок оформления прав на объекты, построенные на садовых землях, участках под ИЖС, а также личном подсобном хозяйстве.