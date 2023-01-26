В России вводится система ресоциализации бывших заключенных

Институт пробации вводится в Российской Федерации - соответствующий закон утвердила в третьем окончательном чтении Государственная Дума Российской Федерации. Закон включает комплекс мер в отношении осужденных и бывших заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, защиту прав и законных интересов.

Инструментом возвращения в общество будет индивидуальная программа адаптации и реабилитации для гражданина в зависимости от обстоятельств и характеристики личности. Помощь будет заключаться в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиском родственников.

Вести единый реестр лиц — участников пробации будет ФСИН, как сообщили в пресс-службе Госдумы.