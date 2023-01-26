26.01.2023
Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об отсутствии горячей воды в доме Челябинска
26.01.2023
В России вводится система ресоциализации бывших заключенных
26.01.2023
Компания «Инко» из Челябинской области обеспечит запчастями нефтехимические предприятия
26.01.2023
Сговор при проведении аукциона на ремонт набережной реки Миасс все-таки был
26.01.2023
Битва за Угледар: Город будет зажиматься в клещи
26.01.2023
«Абзаково» и «Банное» признаны лучшими горнолыжными центрами Башкортостана
В России вводится система ресоциализации бывших заключенных
24.01.2023
Яна Лантратова: мы вскоре увидим силу принятых нами законов в защиту традиционных ценностей
20.01.2023
Стражи традиционных ценностей появились в Госдуме
19.01.2023
"Единая Россия" предлагает отменить требование «одинокого проживания» к вдовам военнослужащих
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023