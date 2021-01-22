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В России выступили за легализацию мини-гостиниц в частных домах

Предложение депутатов Государственной думы по легализации небольших гостиниц и гостевых домов, расположенных в частных домах, нашло поддержку в Министерстве сельского хозяйства РФ.

По словам члена комитета по социальной политике Госдумы Светланы Бессараб, традиционные гостевые дома, расположенные в курортных городах и природных зонах страны, в настоящий момент предоставляют гостиничные услуги без перевода помещения или земельного участка в соответствующую категорию. Тем самым они нарушают законодательство.

Уточняется, что закон о запрете использования жилых помещений для предоставления гостиничных услуг действует в России с 1 октября 2019 года. Только на территории Краснодарского края и Крыма под него подпадают около 350 тыс. мини-отелей и гостевых домов. Для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию в Госдуме начнет работать профильная рабочая группа, сообщают “Известия”.