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В России заглянули в учительские кошельки

Федерация
Сегодня, 13:05
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В России средняя заработная плата учителей по итогам второго квартала этого года составила менее 31 тыс. рублей. Самая высокая зарплата у педагогов в Москве - 51,6 тыс. рублей, а самая низкая - в Волгограде (20,6 тыс. рублей), пишут сегодня, 17 августа, “Известия” со ссылкой на аналитический центр “Авито Работа”.

В тройку лидеров по зарплатам также вошли педагоги из Санкт-Петербурга - 35,1 тыс. рублей и Екатеринбурга - 29,8 тыс. рублей. Учителя в Казани получают в среднем 29 тыс. рублей, Перми - 27,2 тыс. рублей, Омске - 26,2 тыс. рублей.

Аналитики отмечают, что образование стабильно оказывается самой низкооплачиваемой сферой. Выясняя у россиян, следует ли по этой причине доплачивать учителям, 61% респондентов отметили, что достаточными основаниями для доплат педагогам могут служить необходимость предупреждать о масках, следить за здоровьем учеников, напоминать мыть руки и проводить обучающие занятия.

33% опрошенных считают, что это не такой уж и большой фронт работы, за который следует доплачивать. Еще 6% не определились со своей позицией.

 

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