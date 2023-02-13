В России запустили «Окулус» для поиска запрещенного контента

С пропагандой ЛГБТ, экстремизма и другим запрещенным контентом в Российской Федерации начал бороться «Окулус». Это автоматизированная система может находить и блокировать запрещенный законами материал на фото и видео. О старте работы «Окулус» сообщили 13 февраля в пресс-службе подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ).

Как уточнила «Парламентская газета» РФ, система также сможет распознать призывы к массовым незаконным акциям, суициду, пропаганду запрещенных наркотических средств. В дальнейшем разработчики системы намерены усовершенствовать ее с целью поиска запрещенных материалов даже в сложных рукописных текстах и рисованном контенте.

«Окулус» повысит эффективность выявления нарушений, как пишет «Парламентская газета», так как на анализ одного образа ей достаточно трех секунд. Ранее анализ изображений и видео проводился главным образом вручную.