13.02.2023
«Безумные дни в Екатеринбурге» получили Гран-при премии «Серебряный Лучник» -Урал
13.02.2023
В ЮУрГГПУ начинает работу «Школа вожатых»
13.02.2023
Челябинские таможенники не дали «улететь» чучелам редких птиц в Казахстан
13.02.2023
В Челябинске объявили аукцион на благоустройство сквера в 55-м микрорайоне
13.02.2023
Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло на треть
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 февраля (18+)
В России запустили «Окулус» для поиска запрещенного контента
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023