В российских аптеках появится китайский препарат против COVID-19

В Россию завезут препарат против коронавируса, который был опробован в Китае во время борьбы с пандемией. Пробная партия "Фавипиравира" появится на прилавках аптек уже на следующей неделе, сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В интервью “Первому каналу” он заявил, что совместно с группой “Химрар” Фонд инвестирует в выпуск препарата, который показал максимальную эффективность в борьбе с covid-19 в Китае.

Также он отметил, что организация планирует инвестировать средства в другие лекарства против коронавируса. Деньги будут направлены предприятиям, выпускающим ИВЛ-аппараты, в онлайн-образование - “Учи.ру” и другие сферы.

Отметим, что противовирусный препарат "Фавипиравир" был разработан в Японии и поступил в продажу еще в 2014 году. В рамках работы совместного предприятия с “Химраром”в течение этого года будет выпущено 600 тыс. упаковок.