В российский школы и детсады будут зачислять по родству

В России вступили в силу новые правила, по которым будут зачислять в образовательные учреждения. Детей из одной семьи будут записывать в те детские сады и школы, которые уже посещает один ребенок. Правила будут распространяться даже на те случаи, когда несовершеннолетние прописаны по разным адресам и не имеют кровного родства.

Такие поправки в Семейный кодекс в ст. 54 вступили в силу в середине этого месяца. Последние несколько лет в стране при зачислении в дошкольные и школьные образовательные учреждения дети, которые являются сводными братьями и сестрами ибо имеют прописку по разным адресам, могли получить отказ в зачислении, пишут “Известия”.

Опрошенные изданием эксперты уточнили, что нововведение поможет семьям реализовывать свои гражданские обязанности по воспитанию детей. Более того, совместные походы детей в одну школу будет удобнее как для самих ребят, так и для взрослых. Ведь зачастую в России расстояние между школами и детскими садами бывает значительным, что приводит и к логистическим трудностям.