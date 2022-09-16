16.09.2022
В Шершнёвское водохранилище выпущено 40 тысяч молоди сазана
16.09.2022
В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19
16.09.2022
Назначен новый прокурор Чебаркуля
16.09.2022
Мэрия Златоуста ответила на претензии судебных приставов
16.09.2022
Замом главы ГУ МВД по Челябинской области стал росгвардеец
16.09.2022
Полицейские Челябинска задержали парней, которые зарабатывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»
В своём кабинете погиб генпрокурор ЛНР
16.09.2022
В Генпрокуратуре ЛНР произошёл взрыв
13.09.2022
Шефы Челябинской области везут в Крым «Прививку против нацизма»
13.09.2022
За отказ воевать украинским солдатам простреливают ноги
09.09.2022
Приветы с фронта: Донбасс благодарит Южный Урал за неоценимую помощь
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022