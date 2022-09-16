В своём кабинете погиб генпрокурор ЛНР

В Луганске, в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв. Об этом сообщает собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко, побывавший на месте ЧП.

По предварительным данным, неизвестное взрывное устройство сработало в кабинете генерального прокурора республики. Есть сведения, что от последствий взрыва погибли генпрокурор Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Сотрудники ведомства эвакуированы, в здании работают медики и экстренные службы.

На кадрах, опубликованных сразу после взрыва, видно, что повреждены окна кабинета на третьем этаже здания.

Речь может идти об очередном террористическом акте, организованном спецслужбами Украины.