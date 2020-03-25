ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Ветераны войны и труженики тыла в апреле получат выплаты к 75-летию Победы

Фото: 
Валерий Иванов
Федерация
Сегодня, 22:20
Автор: 
Олеся Денисова

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла уже в апреле получат федеральные выплаты к 75-летию Победы.

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 25 марта в обращении к нации в связи с ситуацией по коронавирусу.

«Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного, уже в апреле», - заявил Владимир Путин.

Соответствующее решение принял губернатора Алексей Текслер. Об этом глава региона сообщил сегодня, 19 марта, на заседании правительства.

Напомним, из федерального бюджета ветераны Великой Отечественной войны и все приравненным к ним категории получат единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей, труженики тыла – по 50 тысяч рублей. Обычно к годовщине Победы ветераны получали 10 тысяч рублей, труженики тыла - по пять тысяч

В Челябинской области по распоряжению губернатора Алексея Текслера инвалиды и участники Великой Отечественной войны вдобавок к федеральным получат и региональные выплаты в размере пяти тысяч рублей. Выплаты ветераны получат вместе с пенсией уже в ближайшее время.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Общество
Сегодня, 20:36
Защитят молодых
Владимир Путин предложил пересмотреть правила начисления выплат по больничным
Общество
Сегодня, 19:58
Владимир Путин: Наша задача - обеспечить стабильность на рынке труда
Общество
Сегодня, 19:34
Владимир Путин: Россияне не должны стать заложниками требований кредиторов
Общество
Сегодня, 19:32
Максимальный размер пособия по безработице увеличат в 1,5 раза
Вчера, 14:16
Мишустин потребовал развернуть доплаборатории в регионах
Вчера, 13:19
В России банки начали поднимать ставки по ипотеке
Вчера, 13:16
В России задумались над созданием беспилотника для борьбы с коронавирусом
23.03.20 17:17
В России изменят схему подтверждения положительных тестов на коронавирус
23.03.20 14:41
Мишустин рассказал о новых мерах
23.03.20 13:46
В России рассказали о возможности получить отсрочку по уплате кредитов из-за коронавируса
23.03.20 13:08
Черное золото уступило пшенице в цене
23.03.20 12:40
Мишустин приостановил диспансеризацию
22.03.20 21:52
За последние сутки в России зарегистрирован еще 61 случай коронавируса
21.03.20 20:46
В УрФО число подтвержденных случаев коронавируса выросло до 15
Общество
Сегодня, 20:43
В южноуральских школах ввели карантин
Общество
Сегодня, 21:36
Дежурные группы в детсадах
Алексей Текслер о режиме работы детсадов в Челябинской области
Новости
Сегодня, 21:07
Общество
В Челябинской области откладываются свадебные торжества
Сегодня, 21:00
Общество
В 2020 году Тотальный диктант перенесли на осень из-за пандемии коронавируса
Сегодня, 16:46
Общество
Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на содержание безнадзорных животных
Сегодня, 12:50
Экономика
О мерах антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 12:35
Происшествия
За пару дней южноуральцы "подарили" мошенникам два миллиона рублей
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 16:44
Федерация
Банкам прописали ограничить обращение налички из-за коронавируса
Вчера, 14:18
Федерация
После гречки россияне набросились на презервативы
Вчера, 14:16
Федерация
Мишустин потребовал развернуть доплаборатории в регионах
Вчера, 13:19
Федерация
В России банки начали поднимать ставки по ипотеке
Вчера, 13:16
Федерация
В России задумались над созданием беспилотника для борьбы с коронавирусом
Теги
Владимир Путин
Алексей Текслер
ветераны
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика