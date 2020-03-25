Ветераны войны и труженики тыла в апреле получат выплаты к 75-летию Победы

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла уже в апреле получат федеральные выплаты к 75-летию Победы.

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 25 марта в обращении к нации в связи с ситуацией по коронавирусу.

«Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного, уже в апреле», - заявил Владимир Путин.

Соответствующее решение принял губернатора Алексей Текслер. Об этом глава региона сообщил сегодня, 19 марта, на заседании правительства.

Напомним, из федерального бюджета ветераны Великой Отечественной войны и все приравненным к ним категории получат единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей, труженики тыла – по 50 тысяч рублей. Обычно к годовщине Победы ветераны получали 10 тысяч рублей, труженики тыла - по пять тысяч

В Челябинской области по распоряжению губернатора Алексея Текслера инвалиды и участники Великой Отечественной войны вдобавок к федеральным получат и региональные выплаты в размере пяти тысяч рублей. Выплаты ветераны получат вместе с пенсией уже в ближайшее время.