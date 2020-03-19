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Инвалиды и участники войны Челябинской области получат региональные выплаты к 75-летию Победы

Общество
Сегодня, 10:24
Автор: 
Олеся Денисова

Все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в Челябинской области, получат региональные выплаты к 75-летию Победы.

Соответствующее решение принял губернатора Алексей Текслер. Об этом глава региона сообщил сегодня, 19 марта, на заседании правительства.

Алексей Текслер подчеркнул, ветеранам не потребуется предоставлять никаких документов для получения выплат, все будет сделано автоматически.

«Выплаты ветераны получат вместе с пенсией уже в ближайшее время», - подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, из федерального бюджета ветераны Великой Отечественной войны и все приравненным к ним категории получат по 75 тысяч рублей, труженики тыла – по 50 тысяч рублей.

Обычно к годовщине Победы ветераны получают единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, труженики тыла - по пять тысяч

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
75-летие Победы
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