Владимир Путин: Отстранение России от Олимпиады не соответствует здравому смыслу

Сегодня, 19 декабря, на большой пресс-конференции в Москве президент страны Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России от Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Президент России Владимир Путин отметил, что данное решение WADA – несправедливое и не соответствует здравому смыслу.

«Подобное решение было принято и по прошлой Олимпиаде. Сейчас происходит тоже самое. Если подавляющее большинство спортсменов «чистые», то за что их наказывать? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта? Это решение противоречит Олимпийской хартии. Если сейчас со стороны WADA к нашему комитету нет, то наша сборная должна выступать и должна выступать под нашим национальным флагом. Россия делает все, чтобы спорт был «чистым», - сказал Владимир Путин.

Напомним, всемирное антидопинговое агентство официально лишило Россию возможности выступать на Олимпийских играх и Чемпионатах мира в течение следующих четырех лет. До крупных состязаний решено допускать только тех спортсменов, которых не подозревали в приеме допинга. Допущенным до соревнований спортсменам разрешат выступать под нейтральным флагом. В случае их победы российский гимн звучать не будет.

Позже национальная сборная по боксу отказалась ехать на Олимпийские игры без российского флага.

Добавим, Россию отстраняли и от Олимпиады в Пхечхане. Тогда дюжина российских спортсменов не получила приглашение на Олимпийские игры из-за обвинений в употреблении допинга. А тех, кого допустили, выступали под нейтральным флагом. МОК даже придумал аббревиатуру для российских спортсменов. Те, кто все-таки получит право участия в Олимпиаде-2018, будут выступать под аббревиатурой ОАР (OAR). Расшифровывается она как «Олимпийский атлет России».