Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы в 2023 году.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», - говорится в документе.

Согласно документу, правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением военных сборов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования – с 10 мая 2023 года. Региональные военкоматы известят резервистов о призыве.

Мероприятие является плановым - сборы граждан России, находящихся в запасе Вооружённых сил, проводятся ежегодно. Так, например, в 2022 году аналогичный указ был подписан в феврале, в 2021 году – в апреле.

Призванные на военные сборы имеют право на получение положенных денежных выплат по воинскому званию и занимаемой штатной должности, командировочных расходов при проезде от военкомата к месту проведения военных сборов и обратно, продовольственное и вещевое обеспечение, бесплатное получение медицинской помощи.