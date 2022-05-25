Владимир Путин представил нового главу МЧС: Не карьерист, а служака

Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России и представил членам коллегии МЧС нового министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Александра Куренкова.

Напомним, 25 мая 2022 года президент подписал Указ о назначении генерал-майора Александра Куренкова главой МЧС. Фото и видео размещены на официальном сайте Кремля.

«Сегодня представляю вам нового министра по чрезвычайным ситуациям Александра Вячеславовича Куренкова. Александр Вячеславович начал свою деятельность рядовым сотрудником в органах государственной безопасности, затем длительно время работал в Федеральной службе охраны. Последнее место работы – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии», - рассказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что занимаемая Куренковым должность соответствовала уровню заместителя министра. Теперь он сделает еще один шаг, поднимется еще на одну ступеньку в своей профессиональной карьере.

«Александр Вячеславович не карьерист в плохом смысле слова, а, наоборот, он служака. Знает то дело, за которое берется, досконально, умеет погружаться, умеет, будучи человеком зрелым, выстроить взаимоотношения в коллективе. Я уверен, что так произойдет и в руководящем звене министерства по чрезвычайным ситуациям и в министерстве в целом, опираясь при этом на профессионалов», - охарактеризовал нового министра президент.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что под руководством Куренкова МЧС будет развиваться и дальше с учетом принятой в 2021 стратегии. Он уточнил, что имеет в виду в том числе и план технического переоснащения министерства, рассчитанный до 2030 года.

«Я надеюсь, что все эти планы будут реализованы. Государство выделяет на это серьезные ресурсы – 196 миллиардов рублей. Нужна новая техника: специальная, авиационная, автомобильная, противопожарной борьбы и так далее для того, чтобы министерство в полной мере отвечало на те вызовы, с которыми сталкивается страна сегодня», - отметил Владимир Путин.

По словам Путина, проблем меньше не становится. Это и паводки, техногенные катастрофы и пожары. Немало задач и большой потенциал у МЧС и в рамках специальной военной операция.

«Знаю, что у вас большой потенциал в сфере разминирования. Есть и другие направления деятельности, осуществление гуманитарных миссий и функций», – сказал глава государства и выразил уверенность, что ведомство и его руководитель справятся со всеми задачами и будет идти вперед, отвечая на все современные вызовы и ожидания граждан страны.

Владимир Путин поблагодарил замглавы МЧС Александра Чуприяна, который до нынешнего момента исполнял обязанности министра. Президент выразил надежду, что руководящий состав проявит свои лучшие качества и поможет новому главе ведомства войти в курс дела.

Владимир Путин заверил Куренкова, что готов принять его у себя в любой момент, когда возникнет необходимость.