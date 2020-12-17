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Владимир Путин рассказал о падении реальных доходов россиян

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции попросил россиян не сердится на его слова о том, что их зарплата не соответствует ощущениям в реальной жизни.

«Сразу прошу граждан на меня не сердиться, - сказал Путин. - Так как заработная плана не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни. Реальная заработная плата, надеюсь, подрастет до конца года на 1,5%, к сожалению, при падении реально располагаемых доходов населения. Откуда эта разница берется? Это падение доходов у индивидуальных предпринимателей».

По словам президента, падение реальных доходов составит порядка 3%. Уровень безработицы в начале года был 4,7%, сейчас подрос до 6,3%.

«Все, что мы делаем по поддержке экономики и пострадавших отраслей производства связано напрямую с поддержанием рабочих мест. Сейчас 6,3%, надеюсь, в течение следующего года нам удастся выйти на прежние показатели», - добавил Путин.