Власти Челябинской области вновь пробуют продать особняк в Москве

Власти Челябинской области вновь планируют продать элитный трехэтажный особняк в Москве, приобретенный под размещение постоянного представительства региона в столице. Предыдущие несколько попыток реализации здания оказались безуспешными.

Здание было построено по индивидуальному проекту в 1995 году и расположено в престижном, Тимирязевском, районе столицы по адресу: Москва, проезд Дмитровский, дом 4А.

Это элитный трехэтажный особняк площадью 765,7 квадратных метра с мансардой и подвалом. В здании есть четыре отдельных кабинета для ведения деловых встреч и совещаний, комфортная гостиная, несколько комнат отдыха и кухня.

Территория вокруг здания огорожена, имеется собственный подземный гараж, пропускная система охраны. Здание находится в пешеходной доступности от станций метро, трамвайной и троллейбусной остановок, железнодорожной станции.

Начальная цена аукциона – 127 миллионов 464 тысячи рублей.

Продажу организует министерство имущества области в рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества на 2021-2023 годы. Торги проводятся на федеральной электронной площадке АО «ТЭК-Торг».

Заявки от потенциальных покупателей будут принимать до третьего августа, проведение аукциона запланировано на 10 августа 2021 года. В этот же день будут подведены итоги торгов.

«Для участия в торгах необходимо получить электронную подпись, пройти аккредитацию на федеральной электронной площадке АО «ТЭК-Торг» и представить документы, указанные в информационном сообщении» - уточнили в минимущества региона.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8(351) 264-65-83.

Напомним, здание в Москве, приобретенное для размещения южноуральского представительства в столице, не использовалось по своему прямому назначению. Оно расположено в неудобном месте - за третьим транспортным кольцом, вдали от центра.

Сейчас областные власти арендуют в столице более удобные помещения под постоянное представительство, тратя на съем бюджетные средства. При этом регион продолжает нести многомиллионные расходы по охране и содержанию неиспользуемого особняка.

Предпринимаемые с осени 2014 года попытки сдать в аренду или продать неиспользуемое здание успеха не имели. По оценке столичных риэлторов, челябинская недвижимость не пользуется спросом потому, что продается без земельного участка, который находится в собственности Москвы. В октябре и декабре 2016 года, а также в феврале 2017 года стартовая цена на аукционе была заявлена 243,901 миллиона рублей, в июле 2017 года – 217358 миллиона, в ноябре 2017 года, в январе, марте, июне, августе и октябре 2018 года предпринимались попытки начать торги с 202 миллионов 489,18 тысяч рублей. В марте, мае, июле и ноябре 2019 года, а также в январе 2020 года намеревались продать за 205,256 миллиона рублей. В декабре 2020 и марте 2021 года начальная цена на аукционе была снижена до 136,93, миллиона рублей. Но покупателей все-рано не нашлось.

Тогда власти решили заново оценить рыночною стоимость здания и инфраструктуры. После проведения переоценки актива, начальная цена аукциона составляет 127,464 миллиона рублей.