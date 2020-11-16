Водителей российских автобусов спасут ото сна браслетами

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В России со следующего года водителей автобусов и такси могут обязать надевать специальные устройства, которые не позволят им заснуть за рулем. Соответствующий стандарт разрабатывает Минтранс.
Предполагается, что системы мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей будут внедряться на городском пассажирском транспорте, вместимость которого составляет более 8 мест. Указывается, что причиной 20% ДТП является сон водителя, поэтому многие автоконцерны работают над созданием систем мониторинга состояния водителя. Например, когда водитель начинает кивать за рулем, то аппарат издает звуки. Также существуют устройства, следящие за движением глаз, регистрируют плавающие движения глазных яблок и периоды, когда глаза водителя закрыты.
В России отраслевой союз “Нейронет” одобрил несколько вариантом аппаратов, которые проходят тестирование в Нижнем Новгороде и Туле. Один из них - это браслет на руку, который работает по методам электромиографии, а другой - неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга человека. Также планируется применять искусственный интеллект в виде камеры. Уточняется, что все эти устройства могут использоваться как все вместе, так и по отдельности, пишут “Ведомости”.
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