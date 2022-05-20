ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренную встречу экспертной группы для обсуждения вспышки оспы обезьян.

Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на «Дейли телеграф» (The Daily Telegraph).

По информации газеты, на встрече, в частности, будут обсуждаться меры по борьбе с распространением нового заболевания, уточняет ТАСС.

Сегодня о случаях заражений оспой обезьян сообщили в Великобритании, Португалии, Испании, Италии. Минздрав Испании 18 мая ввел в Мадриде режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения, предположительно, обезьяньей оспой.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, появление случаев заражения оспой обезьян людей в Европе вызывает серьезное беспокойство. Об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекции.