08.12.2022
В трех городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
08.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря (18+)
08.12.2022
Федеральные трассы в Челябинской области стали более безопасными
08.12.2022
Житель Каслинского района запер ребенка в багажнике после просьбы подвезти до дома
08.12.2022
В Челябинской области с начала года сыграно почти 24 тысячи свадеб
08.12.2022
В Магнитогорске в 17-ый раз определят лучших журналистов
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
06.12.2022
Минэкологии объяснило причину превышения вредных веществ в воздухе в Челябинске
28.11.2022
Проект реабилитации реки Миасс в Челябинске не будет готов в 2022 году, контракт расторгнут
17.11.2022
Ухудшение на фоне улучшения: показатели "Чистого воздуха" Челябинска прозвучали в Госдуме
28.10.2022
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022