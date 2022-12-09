Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"

Челябинская область вошла в топ-10 регионов "Зеленого рейтинга" и отмечена на федеральном уровне за особые успехи в сфере обращения с отходами. Такую новость с пометкой "Молния" разместило министерство экологии региона 8 декабря по итогам вручения "Зеленой премии" Российского экологического оператора (РЭО).

На официальной церемонии награждения лидеров экологической трансформации представляла вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко. В своем выступлении она отметила Челябинскую область в направлении "ликвидации объектов накопленного вреда" или так называемой генеральной уборки страны. ​​​​​​​"В числе наиболее значимых результатов 2021 года — ликвидация крупнейшей в Европе свалки в черте города Челябинск, завершение первоочередных мероприятий в Усолье-Сибирском", - сказала Виктория Абрамченко.

Говоря об итогах текущей работы регионов, вице-премьер отметила Южный Урал в числе новых лидеров. «По итогам 2022 года особенно отмечу успехи Чувашской Республики, Тамбовской области, Саратовской и Челябинской областей, которые впервые попали в топ-10 регионов», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

"Зеленый рейтинг" можно увидеть на сайте РЭО, места в нем распределились следующим образом: Московская область и Москва, Нижегородская область, Чувашская Республика, Тюменская область, Тамбовская область, Тульская область, Саратовская область, Мурманская область, Челябинская область.

Рейтинг формировался по специально разработанной методологии Российского экологического оператора. Оценки регионам выставляли по семи критериям, в том числе по динамике обработки и утилизации ТКО, охвату населения раздельным сбором мусора, просветительской деятельности и уровню социальной удовлетворенности жителей относительно ситуации с ТКО, по охвату населения услугой по ТКО и бесперебойности ее предоставления, а также по планам регионов по снижению захоронений ТКО до 2024 года.