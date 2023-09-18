18.09.2023
Около 45 тысяч юных челябинцев отдохнули этим летом в детских лагерях
18.09.2023
Новый сезон литературных чтений в Челябинске Кирилл Шишов откроет разговором о Короленко
18.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)
18.09.2023
Южноуральский депутат Евгений Илле в составе делегации «Опоры России» работает в Китае
18.09.2023
Желающих ликвидировать аварийно-опасные участки челябинских дорог не нашлось
18.09.2023
В Южноуральске торговали свининой с антибиотиком из Еманжелинска
ВСУ обстреляли центр Донецка тремя ракетами РСЗО (новость дополняется)
15.09.2023
Сергей Миронов: «Запад продолжает создание биологического оружия против славянской нации»
15.09.2023
Челябинский предприниматель передал для наших бойцов «Белую ночь» на колесах
14.09.2023
Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль Черноморского флота
13.09.2023
На передовую движутся «Уралы», вторую жизнь которым подарили челябинские мастера
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023