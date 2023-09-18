ВСУ обстреляли центр Донецка тремя ракетами РСЗО (новость дополняется)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центру Донецка. По предварительной информации, никто не пострадал. Повреждено административное здание (прямое попадание в кровлю).

В понедельник, 18 сентября, в 14 часов 50 минут по московскому времени вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Погибших и раненых, по предварительной информации, нет», - сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале написал, что центр города под обстрелом, "в зоне риска бульвар Пушкина". «Произошло прямое попадание в кровлю административного здания на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе», - чуть позднее уточнил глава администрации Донецка.