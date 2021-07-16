Вулкан и сбои в поставках: в России нашли причины роста цен на бананы

В России резко подскочили цены на популярные среди населения бананы. Стоимость фрукта достигла максимума за последние пять лет и вернулось к значениям 2016 года, сообщается в данные Росстата. Среди основных причин - ослабление рубля, проблемы с логистикой, наценки посредников, неурожай из-за активности вулкана Сангай и нестабильной политической обстановки в Эквадоре.

Старт роста цен на бананы был зафиксирован в феврале, когда 1 кг желтого фрукта обходился в 86,7 рублей. По сравнению с январем стоимость увеличилась на 9% и на 15% прошлогодних показателей февраля. В апреле цена за 1 кг бананов достигла пика - 89,3 руб. Небольшой спад произошел в июне - 84,1 руб. Однако это стало самым высоким с 2013 года значением, пишет РБК.

Издание подчеркивает, что абсолютно все бананы в Россию импортируются из Южной Америки. Около 96% поставок в 2020 году пришлось на Эквадор. Остальные фрукты пришли из Коста-Рики, Колумбии и Гватемалы. Стоит отметить, что в последнее время в Эквадоре наблюдается непростая политическая обстановка, неурожай из-за погодных аномалий и активности вулкана, а также разрыв цепочек поставок на фоне пандемии по новой коронавирусной инфекции.