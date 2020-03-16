ЮУЖД разъяснила временный порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан

Южно-Уральская железная дорога разъяснила новый порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан в Челябинской области.

Напомним, правительства Республики Казахстан в целях минимизации проникновения на территорию государства новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ввело новые правила пересечения госграницы иностранными гражданами – въезд на территорию на республики будет только по международным документам.

Как пояснили в пресс-службе ЮУЖД, если пассажир покупал билет по внутригосударственному документу, переоформление проездного документа не требуется. Посадка в международные поезда в сообщении с Республикой Казахстан будет производиться по тому документу, на основании которого был куплен билет. Для пересечения границы на контрольно-пропускном пункте нужно будет предъявить заграничный паспорт, который необходимо иметь при себе.

Вместе с тем, граждане Республики Казахстан, находящиеся в настоящее время на территории Российской Федерации, и россияне, находящиеся на территории Республики Казахстан, могут беспрепятственно возвратиться в страну с тем документом, по которому совершался выезд.

По мере ослабления распространения коронавируса 2019-nCoV обычный порядок пересечения казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы будет восстановлен.

Возврат и переоформление билетов на прямые поезда в сообщении с Казахстаном производится установленным порядком, в соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующими железнодорожные перевозки пассажиров между странами СНГ.

О восстановлении обычного порядка пересечения границы будет сообщено дополнительно.