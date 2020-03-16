ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ЮУЖД разъяснила временный порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан

Федерация
Сегодня, 10:07

Южно-Уральская железная дорога разъяснила новый порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан в Челябинской области.

Напомним, правительства Республики Казахстан в целях минимизации проникновения на территорию государства новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ввело новые правила пересечения госграницы иностранными гражданами – въезд на территорию на республики будет только по международным документам.

Как пояснили в пресс-службе ЮУЖД, если пассажир покупал билет по внутригосударственному документу, переоформление проездного документа не требуется.  Посадка в международные поезда в сообщении с Республикой Казахстан будет производиться по тому документу, на основании которого был куплен билет. Для пересечения границы на контрольно-пропускном пункте нужно будет предъявить заграничный паспорт, который необходимо иметь при себе.

Вместе с тем, граждане Республики Казахстан, находящиеся в настоящее время на территории Российской Федерации, и россияне, находящиеся на территории Республики Казахстан, могут беспрепятственно возвратиться в страну с тем документом, по которому совершался выезд.

По мере ослабления распространения коронавируса 2019-nCoV обычный порядок пересечения казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы будет восстановлен.

Возврат и переоформление билетов на прямые поезда в сообщении с Казахстаном производится установленным порядком,  в соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующими железнодорожные перевозки пассажиров между странами СНГ.

О восстановлении обычного порядка пересечения границы будет сообщено дополнительно.

Отправить новость
Общество
02.03.20 14:39
Ветераны и инвалиды войны с сопровождающим смогут бесплатно ездить на поездах и электричках
Общество
29.01.20 13:39
В аэропорту и на вокзалах Челябинской области введены повышенные меры безопасности
Экономика
28.01.20 15:41
В Челябинской области вновь подорожает проезд в электричках
Общество
23.01.20 13:38
Была железнодорожной, станет региональной
Поликлинику РЖД в Магнитогорске передадут в госсобственность
13.03.20 11:12
В России пересчитали поддержку молодым ученым
13.03.20 10:26
Российскую границу закрыли для итальянцев
13.03.20 10:11
В Челябинской области отработали эвакуацию космонавтов
13.03.20 10:06
В России зарегистрировано еще шесть случаев коронавируса
12.03.20 22:40
В России подтверждено еще восемь новых случаев коронавирусной инфекции
12.03.20 15:04
В России исчезнут бутылочки с водой
12.03.20 14:51
Фармацевты устроили всероссийский флешмоб против поправок в закон
12.03.20 14:31
Туристический бизнес России попросил помощи из-за коронавируса
11.03.20 13:28
В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева
11.03.20 13:02
Крах рубля приведет к росту цен на лекарства и одежду
Общество
Сегодня, 10:57
Трамваи разваливаются на ходу
Водитель из «ЧелябГЭТ» признался, что боится выезжать из депо
Среда обитания
Сегодня, 10:24
За чистую воду, зелень и против ГОКа
Челябинск присоединился к Всероссийскому единому дню экологического протеста
Новости
Сегодня, 11:15
Происшествия
Подросток из Миасса сел за изнасилование 12-летней девочки
Сегодня, 10:29
Происшествия
В Челябинске пройдет пикет в поддержку депутата, арестованную за мошенничество
14.03.20 20:41
Общество
Челябинская область приняла "Эстафету Победы"
14.03.20 20:31
Происшествия
Самолет, который летел из Москвы в Челябинск, экстренно сел в Казани
13.03.20 18:03
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 марта
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
13.03.20 12:45
Федерация
Little Big заявила клип на Евровидение
13.03.20 11:43
Федерация
Коронавирус подкосит туризм - 20% фирм перестанут существовать
13.03.20 11:12
Федерация
В России пересчитали поддержку молодым ученым
13.03.20 10:26
Федерация
Российскую границу закрыли для итальянцев
13.03.20 10:11
Федерация
В Челябинской области отработали эвакуацию космонавтов
Теги
ЮУЖД
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика