Из-за коронавируса Челябинская область закрыла границу с Казахстаном

ФСБ по Челябинской области распространило сообщение о временных ограничениях пересечения российско-казахстанской границы по внутренним документам в связи с распространением коронавируса.

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области информирует граждан, планирующих пересечение государственной границы в пунктах пропуска на территории Челябинской области о том, что по поступившей от казахстанских партнеров информации в целях минимизации проникновения коронавируса (COVID-2019) на территорию Республики Казахстан, правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Республики Казахстан, Российской Федерации (паспорт гражданина РФ), Кыргызской Республики (ID-карта) при пересечении российско-казахстанской границы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

Таким образом, граждане Республики Казахстан, находящиеся в настоящее время в России и граждане РФ, находящиеся на территории Республики Казахстан, могут беспрепятственно пересечь границу с целью возвращения в свою страну с тем документом, по которому совершался выезд.

В остальных случаях въезд на территорию Республики Казахстан для граждан РФ осуществляется только при наличии заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, для граждан Кыргызской Республики – также при наличии заграничного паспорта. О введении обычного порядка пересечения российско-казахстанской границы будет дополнительно сообщено.

Как отметили в пресс-службе правительства РФ, в России вводятся дополнительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

Всего в России по состоянию на 14 марта в России зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у двоих граждан КНР, у одного жителя Италии (приехал в Санкт-Петербург) и 56 жителей России (в Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, Московской, Ленинградской, Калининградской, Липецкой, Кемеровской, Белгородской областях, Пермском и Краснодарском краях.