Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения

Проект федерального закона о введении QR-кода вакцинированного для проезда в железнодорожном транспорте и на самолете будет снят с рассмотрения.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», - написал Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.

Спикер отметил, что данное решение - это результат диалога Госдумы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

Вячеслав Володин подчеркнул, что благодаря обратной связи замечания были услышаны.

«В понедельник на Совете Государственной Думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», - заключил он.