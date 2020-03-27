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Пять новых вопросов по коронавирусу

Блиц-опрос с Ириной Гехт по работе медучреждений

Интервью
Сегодня, 15:06
Автор: 
Олеся Денисова

Продолжаем серию материалов по вопросам, которые волнуют наших читателей в связи ситуацией с коронавирусом. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт ответила еще на пять острых вопросов.

- Как сейчас работают поликлиники? Можно ли попасть к врачу не с коронавирусом? Хватает ли медиков для борьбы с инфекцией?

- Поликлиники работают для посетителей в обычном режиме, но без профилактических осмотров и диспансеризации. Остаются только плановые прививки от управляемых инфекций. Экстренные госпитализации сохранены.

Особый порядок работы разрабатывается только для группы высокого риска – это пожилые люди старше 65 лет, с болезнями сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями легких и диабетом.

 

Врачей пока хватает. Будут дополнительно задействованы специалисты отделений профилактики, инфекционисты с амбулаторного приема. При необходимости снимем медиков с дневного стационара для расширения выездной работы к пациентам по домам.

- Изменится ли режим работы роддомов?

- В роддомах действует карантинный режим, как и во всех медицинских организациях. Он не предполагает присутствие посторонних лиц, поэтому партнерские роды и посещения родственников временно отменены. Все роженицы с подозрением на коронавирус направляются централизованно в горбольницу №8 до открытия базы в ОКБ №2.

- Плановые циклы ЭКО будут отменены на период пандемии?

- У нас внесено уже предложение о приостановке циклов ЭКО по ОМС. Сейчас закончат все начатые протоколы и приостановят набор тех, кто ещё не вошёл в протокол. После окончания периода эпиднеблагополучия продолжим работу, поскольку это плановая помощь

- Меняется ли работа скорых в период пандемии?

- Отдельные инструктаж прошли сотрудники скорой помощи по работе с пациентом с подозрением на короновирусную инфекцию. Задействован особый порядок санитарных норм и правил для обеспечения эпидемиологической безопасности. Санитарный транспорт проходит соответствующую обработку.

- Если вызвал неотложную или скорую помощь, а она долго не едет, кому жаловаться?

- Есть несколько «горячих линий», по которым можно позвонить в данной ситуации.  В первую очередь, на телефоны руководителей учреждения, где оказывается медицинская помощь, страховых представителей ФОМС, «горячую линию» Минздрава +7(351)240-15-16.

 

У вас остались вопросы по коронавирусу? Задавайте их нам в комментариях, мы обязательно найдем ответ.

Автор: 
Олеся Денисова
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