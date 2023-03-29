Джон Паркер: Опасность прямой войны США с Россией крайне обострилась

Американский активист, писатель и координатор Центра социальной справедливости имени Харриет Табман, а также один из лидеров Партии социалистического единства США Джон Паркер, ответил на вопрос корреспондента "Урал-пресс-информ", есть ли понимание в Соединённых Штатах, которые последовательно поддерживают военные действия на Украине деньгами и оружием, что рано или поздно это может закончиться ядерной войной?



По мнению Паркера, ядерная война - это самое страшное в этой эскалации войны со стороны США. Как отмечает американский активист, Соединённые Штаты провоцируют не только Россию, но и в то же время провоцируют Китай, используя те же самые методы, которые они применяют против России, используя прокси-страну.



– В случае с Китаем это Тайвань, где они пытаются провоцировать антикитайскую реакцию. Так что это очень опасно, и это продолжение бесконечных войн США, которые ведутся прямо сейчас, и страдания, которые они причиняют, ужасны. В Афганистане США замораживают активы, и, как было предсказано, миллион человек может умереть от голода из-за того, что делают Соединённые Штаты. Это просто экономическая война, – сказал Джон Паркер.



Как считает американец, опасность прямой войны США с Россией крайне обострилась, потому что Соединённые Штаты теперь говорят, о возможности прямого участия американских солдат в украинском конфликте. Они уже есть в Киеве, но теперь официально заявляется, что эти военнослужащие могут перемещаться по всей территории Украины.

– Это означает, что они будут на линии боевого соприкосновения. Что произойдет, когда будет убито больше американских солдат? Это просто тотальная эскалация, в которой нет никакой необходимости. К тому же американское оружие, которое используется против российских военных, массово всплывает на чёрном рынке. Это суперопасная ситуация, – возмущается американский активист.



Джон Паркер отметил, что в США ещё остались здравомыслящие люди. По его словам, несколько конгрессменов, которые называют себя прогрессивными демократами, написали письмо и отправили Байдену. В их послание говорилось, что они выступают за переговоры с Россией и уменьшение эскалации. Они признали, что дальнейшая эскалация приведёт к ядерной войне.



– Все знают, что это происходит. И я думаю, что большая часть мира рассматривает Соединённые Штаты как агрессора, безрассудно подталкивающего нас к войне, которая будет намного хуже, чем Первая и Вторая мировая войны, – резюмировал американский активист.