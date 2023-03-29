29.03.2023
В Челябинске случилось «нашествие» роботов
29.03.2023
Челябинский аэропорт представил летнее расписание полетов
29.03.2023
Сегодня в главном храме Челябинска совершат уникальное великопостное богослужение
29.03.2023
Челябинские пловцы с ограниченными возможностями здоровья взяли восемь медалей чемпионата России
29.03.2023
В Челябинск прибыли студенты-педагоги из Китая
29.03.2023
Для челябинцев открылась регистрация на Тотальный диктант – 2023
Джон Паркер: Опасность прямой войны США с Россией крайне обострилась
28.03.2023
Наталья Котова: Челябинск активно подключился к поддержке участников СВО
27.03.2023
Депутат Заксобрания Ольга Мухометьярова подарила военнослужащим машину
21.03.2023
В Челябинске состоялся турнир по борьбе, посвящённый герою спецоперации
17.03.2023
Челябинску покажут «Героев спецоперации»
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023