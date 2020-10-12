Ирина Гехт – о ковидной картине в Челябинской области

В Челябинской области, как и по всей стране, в сентябре-октябре отмечается всплеск числа заболевших ОРВИ и пневмониями. Более медленными темпами, но все же неуклонно растет и суточное число новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Одна вирусная инфекция накладывается на другую (и порой симптомы у них похожи), что еще более усугубляет эпидемиологическую ситуацию в регионе.

На сегодня существенно выросло время ожидания приезда скорой помощи (доходит до нескольких дней), растут очереди на компьютерную томографию (КТ), в муниципалитетах катастрофически не хватает врачей первичного звена (нагрузка на медработников выросла в разы, да и их тоже не щадит инфекция, и они периодически выбывают из борьбы).

И на этом фоне накаляется градус недовольства среди жителей, панические настроения и агрессивность (к тем, кто в общественном месте рядом кашляет или чихает и при этом не удосуживается прикрываться ни маской, ни рукой), сметаются с аптечных прилавков противовирусные препараты и даже доходит до того, что в социальных сетях стали просить совета, как и чем лечиться во время многочасового ожидания доктора и ухудшающегося самочувствия.

Все чаще звучат обвинения в адрес властей, что они не могут удержать ситуацию под контролем, что не могут обеспечить должное медицинское обслуживание и, по сути, оставляют больных один на один с коварным и пока малоизученным, а оттого и не всегда предсказуемым врагом.

Вопросов к руководителям, отвечающим за здравоохранения в области, накопилось много. Часть из них мы задали первому заместителю губернатора Челябинской области Ирине Гехт.

- Ирина Альфредовна, согласно данным официальной статистики заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в регионе хоть и увеличивается, но темпы роста пока не очень высоки. При этом ежедневно в информационных лентах, как в сводках с «ковидного фронта», появляются сообщения с мест об осложнении ситуации, «горячих» точках в том или ином районе. Какова на сегодня истинная картина?

- На сегодня среднесуточный прирост заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Челябинской области составляет 0,4-05 процента, что в два раза ниже среднероссийского показателя (по России – 1,1%).

Показатель прироста больше 1% наблюдается в 19 муниципальных образованиях Челябинской области. Это Челябинский городской округ, Миасс, Озёрск, Трёхгорный, Троицк, Усть-Катав, Южноуральск, Аргаяш, Аша, Бреды, Варна, Еткуль, Карталы, Нагайбак, Сатка, Сосновский и Чебаркульский муниципальные районы.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции или коэффициент репродукции, как мы его называем, в Челябинской области на сегодня равен 1,12. По Российской Федерации - 1,1. Если коэффициент репродукции единица и чуть больше, значит, идёт распространение инфекции. В данный момент у нас в 26 муниципальных образованиях этот показатель остается ниже единицы. В принципе ситуация в области хоть и сложная, но достаточно контролируемая.

При этом мы наращиваем объемы тестирования. На данном этапе мы перешагнули рубеж пять тысяч тестов в сутки. Это достаточно высокий уровень. И, думаю, что мы доведем объём тестирования до шести тысяч и выше.

- Ирина Альфредовна, в эпидсезон в области выросло число тяжелых и среднетяжелых пациентов с коронавирусом?

- Существенных изменений в структуре клинических проявлений не произошло. У нас порядка 26% случаев - бессимптомные формы заболевания, порядка 74% - заболевания с клиническими проявлениями, среди которых примерно 35% - это ОРВИ.

- Число пневмоний растет?

- Доля внебольничных пневмоний на сегодня достаточно высокая - почти 40%. Она у нас пять недель снижалась, а последние две недели число пневмоний нарастает.

Если говорить о степени их тяжести, то тяжелые формы составляют где-то 5,2%. Чуть возросло количество легких форм течения заболевания и снизилось среднетяжелых. Среднетяжелые пациенты – это, как правило, люди старше 65 лет, имеющие сопутствующие заболевания.

- Жители жалуются, что в больницах не хватает мест для лечения пациентов с ковидом. Сколько на сегодня коек в регионе предназначено для лечения пациентов с коронавирусом и ковидными пневмониями?

- По состоянию на начало текущей недели у нас развернуто 4 тысячи 206 коек. Это фактически 180% от расчетной потребности, которую нам определял Минздрав при подготовке к началу эпидсезона. Из общего количества коек одна тысяча 240 - без кислорода и две тысячи 966 (более 70%) - с подводкой кислорода. Это очень высокий показатель по кислородной поддержке тяжелых и среднетяжелых пациентов. Кроме того, в регионе достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, как инвазивных, так и неинвазивных.

- В сетях нередко увидишь также жалобы на то, что заболевшего с высокой температурой и частичным поражением легких отказываются госпитализировать. В каких случаях обязаны госпитализировать?

- Сегодня мы госпитализируем, прежде всего, людей с поражениями лёгких более 30%, и, конечно, беременных женщин, у которых подтвердился ковид. Госпитализируются и люди из группы риска – от 65 лет и старше, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение. В остальных случаях показано амбулаторное наблюдение и, соответственно, лечение на дому, как это и принято по всей стране.

По стране рекомендовано всё большее количество людей с нетяжелыми формами заболевания переводить на амбулаторный этап лечения.

- Ирина Альфредовна, очень много вопросов и по компьютерной томографии. Люди жалуются на многочасовые ожидания и нередко, не дожидаясь своей очереди, сами делают КТ в платных клиниках.

- Компьютерная томография показана не всем. Она делается только в тех случаях, если в течение трёх дней наблюдается ухудшение состояния здоровья заболевшего, дальнейшее повышение температуры. При первых признаках простуды необходимости в этом исследовании нет.

Да, в области есть некая очерёдность и выросло время ожидания, но, тем не менее, сегодня этот вид диагностики получают все, кому он показан в случае ухудшения их состояния.

- Сколько сегодня компьютерных томографов у нас в области?

- На сегодня у нас в сортировочных пунктах в круглосуточном режиме работает 18 компьютерных томографов.

У нас все крупные больницы имеют компьютерный томограф. Мы их обеспечили и сервисным обслуживанием. В областной больнице, в онкологическом диспансере томографы работают на пациентов этих медучреждений.

КТ есть в дорожной больнице, в шестой больнице, в клинике медакадемии. Они работают в общей системе диагностики в круглосуточном режиме и объем обследований у них достаточно большой.

- Новые аппараты КТ планируется устанавливать?

- Мы уже дополнительно установили несколько КТ в больницах. Так, новый аппарат появился в Сатке. В строящейся инфекционной больнице, которая будет открыта в ноябре, будет свой компьютерный томограф. В Магнитогорске еще один аппарат компьютерной томографии появится.

Справка.

В Магнитогорске начнут работать четыре компьютерных томографа: в Городских больницах № 1 и 3, Медсанчасти и медицинском центре «Новомед».

Также томограф ожидается в городской больнице № 2 Магнитогорска, средства на его приобретение выделены, идёт подготовка медицинского учреждения к его приёму.

В Троицке на базе травматологического отделения будет действовать медицинский приемно-сортировочный пункт, где будет работать аппарат компьютерной томографии.

У нас КТ есть и в плане закупок на следующий год.

Кроме того, никто не исключал рентгеновские исследования при выявлении пневмонии. Кстати, до появления коронавирусной инфекции все пневмонии проходили через рентген и лишь в редких случаях - через компьютерную томографию. Разница в этих обследованиях лишь техническая – томограф обозначит процент, а рентген количество сегментов поражения легких.

Надо возвращаться к этой практике. Проводя рентген-исследования на предмет наличия либо отсутствия поражения легких, мы ещё и разгружаем компьютерные томографы.

- Ирина Альфредовна, ещё один вопрос интересует жителей - почему сейчас резко выросло число вызовов скорой и время ожидания врачей? И как исправить ситуацию?

- Это связано, в том числе, и с ростом ковид-настороженности людей. Все мы помним, когда раньше в осенне-зимний сезон повышалась температура, то человек нередко просто принимал ТераФлю и шел на работу.

Сейчас при любом повышении температуры люди стараются вызвать именно скорую помощь, проявляя опасение и настороженность.

Это абсолютно правильно, но здесь надо понимать, что такое поведение ведет к достаточно большому росту количества вызовов и времени ожидания скорой помощи.

Кстати, многие и сейчас при повышении температуры, насморке и больном горле, принимают знакомые лекарства и идут на работу, считая, что они просто простыли. Тем самым, как правило, они являются источником заражения в коллективах. А этого не должно быть. Необходимо оставаться дома и вызывать врача (не скорую).

Справка.

На днях минздрав области принял решение об изменении правил вызова скорой. Это позволит разгрузить скорую помощь и сократить время ожидания врача.

Так, при симптомах заболеваний, не представляющих угрозы для жизни (при пищевых отравлениях, обмороке, рвоте, повышении давления или плохом самочувствии, при подозрении на коронавирус) диспетчеры скорой будут фиксировать эти обращения, и передавать их в поликлинику или в «неотложку», которая в Челябинске сейчас переведена на круглосуточный график работы. В порядке очередности на дом приедет доктор, проведёт осмотр, назначит лечение, если нужно, выпишет рецепт и оформит документы для больничного или решит вопрос о госпитализации.

-Хватает ли на сегодняшний день автомобилей скорой, чтобы бригадам вовремя выезжать на вызов. Есть ли необходимость в закупе новых машин. Если да, то есть ли такие планы?

- Мы уже закупили более 30 машин скорой помощи, из них 20 автомобилей приобретено по решению губернатора. Часть машин приобретал город, часть закуплена за счет благотворительной помощи.

Благотворительный фонд РМК передал Минздраву региона 12 современных автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе два реанимобиля.

Надо понимать, что в случае большого роста заболеваемости любое число автомобилей будет мало. Тут вопрос даже не в машинах и в их количестве, а вопрос в людях, которые должны работать в этих бригадах.

- Южноуральцы говорят, что на сегодня катастрофически не хватает врачей, особенно в первичном звене. В территориях ездить и ходить по вызовам некому.

- Некоторый дефицит кадров ощущается, но мы решаем эти вопросы. На днях на подмогу врачам вышли 347 студентов старших курсов. Из них 30 человек подставили свое плечо медикам скорой помощи, остальные вышли в поликлиники на неотложную помощь. Также на подмогу в амбулаторном звене пришли и студенты старших курсов медицинских колледжей. Тридцать ординаторов вышли на госпитальные базы, в помощь докторам, которые там работают.

Мы сегодня уже разговаривали с областными клиническими больницами, чтобы они пришли на подмогу и часть своих докторов перенаправили на госпитальные базы.

- Есть и другая сторона медали. Опытные медицинские работники, работающие на госпитальных базах и на скорой, испытывают колоссальные физические и эмоциональные нагрузки и даже некоторые готовы уйти.

- Сегодня на самом деле доктора работают на пределе своих сил. Нагрузка и интенсивность работы медицинских работников очень высоки.

Так, на одну медсестру на госпитальной базе приходится до 100 капельниц в сутки. Плюс поведение некоторых пациентов подталкивает к принятию решения об увольнении. У части пациентов отмечается повышенная требовательность, порой доходит до угрозы уголовными преследованиями.

К сожалению, на сегодня уже есть случаи увольнения, особенно среднего медицинского персонала. Люди не выдерживают.

-Увольнения со станций скорой помощи?

- В том числе…

- И из госпитальных баз?

- Да. Медсестры уже говорят, нам даже не надо никаких доплат. Конечно, мы с ними разговариваем, пытаемся дать отдохнуть, но тем не менее понимаем, что людям очень тяжело. На госпитальных базах достаточно большое количество пациентов с пневмониями, которые протекают тяжело. Назначается значительное количество препаратов, в том числе и внутривенно, и внутримышечно. Серьезный объем работ и у докторов.

Конечно, как только мы получаем положительную динамику в лечении пациентов, это 5-6 день, мы переводим их на базы долечивания (уже порядка тысячи коек развернуто). Но это дает и дополнительный большой объем работ (подготовить все медицинские документы на выписку, освободить койки и подготовить места для новых пациентов).

Все заведующие уже работают без выходных, чтобы осуществлять такую быструю оборачиваемость койки, и чтобы люди с тяжелыми формами течения заболевания могли получать хорошее лечение именно на госпитальной базе.

-В области планируется расширять количество госпитальных баз и есть ли в этом необходимость?

- Пока мы закрываем потребности за счёт открытия дополнительных баз долечивания. Так, мы немного разгрузили Магнитогорск, открыв базу по долечиванию в Верхнеуральске. Мы разгрузили Челябинск, открыв базы по долечиванию в Троицке и Чебаркуле. И сейчас пациенты достаточно быстро переводятся туда.

Но в любом случае мы готовы развернуть дополнительные госпитальные базы в случае осложнения ситуации. Есть и понимание того, как это нужно оперативно делать.

И, конечно, мы ждём открытия новой инфекционной больницы, где может быть размещено до 500 коек.

На сегодня нет острой необходимости в дополнительных койках по лечению пациентов с коронавирусом и с ковидной пневмонией.

Справка.

По данным минздрава, в Челябинске госпитальные базы для лечения пациентов с коронавирусом развернуты в 10 медучреждениях– областные клинические больницы №2 и №3, горбольницы №№ 2, 5, 8, 9, 11, Областной госпиталь для ветеранов войн и Областной перинатальный центр.

По области действовало 16 баз в 13 муниципалитетах: Магнитогорск (№1 им. Дробышева, горбольница №2, горбольница №3, Центр охраны материнства и детства), Аша, Верхнеуральск, с. Еткуль, Златоуст, Карталы, Касли, Копейск, Коркино, Кыштым, Миасс, Сатка, Чебаркуль.

Пока готовилось интервью ситуация изменилась. В Коркино и Златоусте пришлось перепрофилировать родильные дома под новые ковидные базы для лечения тяжелых и среднетяжелых пациентов с коронавирусом.

- В таких непростых условиях как обстоят дела с оказанием плановой медпомощи?

- Плановая медицинская помощь оказывается, но не в тех объемах, в каких хотелось бы. Но, тем не менее, она не приостановлена. У нас работают и кардиоцентр, и онкологический диспансер, и областная клиническая больница, где все плановые пациенты принимаются, вся необходима помощь оказывается.

- Кто принимает экстренных пациентов?

-На экстренность в основном у нас работает «тройка» (областная клиническая больница №3 или больница скорой помощи). У них задействованы под Сovid не так много площадей.

Экстренных пациентов принимает и первая городская больница (но она больше на плановость уже работает).

- А если происходят случаи заноса инфекции в медучреждение?

- Мы уже научились работать в нынешних условиях. На сегодня в случае заноса инфекции в медучреждение всё происходит достаточно оперативно - отрабатываются контакты, проходит дезинфекция помещений. И если раньше, вы помните, мы закрывались на две недели, то сейчас мы в течение нескольких дней локализуем заносы, обрабатываем помещения и в больнице продолжает оказываться плановая помощь пациентам, которые в ней нуждаются.

- Ирина Альфредовна, дают ли специалисты хоть какие-то прогнозы по ситуации с распространением ковида и вирусных инфекций. Мощности нашего здравоохранения готовы к любому развитию событий и даже самому пессимистичному?

-Таких прогнозов, к сожалению, нет. Понятно, что весь эпидпроцесс развивается по определенной логике - подъём, плато и потом снижение. Мы пока наблюдаем подъём заболеваемости и ориентируемся уже каждый день по ситуации, исходя из численности госпитализированных.

У нас есть резервный план, где мы при росте заболевших будем подключать другие мощности. И, конечно, с нетерпением ждем новую инфекционную больницу. Я думаю, что для нас эта больница закроет очень многие темы.

- Можно сказать, что в Челябинской области пошла вторая волна коронавирусной инфекции?

- Я не считаю, что это вторая волна. Да, у нас в конце лета была достаточно стабильная ситуация по коронавирусу, когда мы вышли на уровень 65-70 случаев в день. Но когда наступила холодная погода и присоединилась риновирусная инфекция, то произошло наложение этих заболеваний и пошёл рост числа заболевших.

Пока в области мы не фиксируем грипп. В этом сезоне Роспотребнадзор прогнозирует штаммы, которых у нас не было достаточно долгое время. Это также может привести к повышению уровня заболеваемости. И поэтому мы сейчас говорим о важности вакцинации от гриппа.

Жители понимают, как на сегодня важна вакцинация, и активно ставят прививки. У нас вакцинальные бригады практически каждые выходные работают в ТРК Челябинска и по области. Люди даже готовы ставить прививку за свой счёт.

- Некоторые пока не торопятся ставить прививку в ожидании импортной вакцины, которую считают лучше отечественной.

- Есть такое мнение. Почему-то некоторые недооценивают отечественную вакцину, спрашивая импортную. Я точно могу сказать, что наша вакцина ничуть не хуже, а если говорить о её реактогенности (способности вакцины вызвать побочные явления), то даже лучше некоторых импортных аналогов. Я бы не советовала зацикливаться на импортной вакцине, наша вакцина очень хорошая. Я сама в прошлом году привилась отечественной вакциной, прекрасно перенесла прививку и эффект тоже был.

- В этом году южноуральцы стали активнее прививаться?

- Активнее, но не во всех территориях. Есть муниципалитеты, где жители не спешат ставить прививки. Но Челябинск очень активен в вакцинации. Мы планируем привить 60% населения области или 75% из группы рисков.