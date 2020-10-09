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В роддоме Коркино будут лечить пациентов с коронавирусом, а долечивать – на Розе

Общество
Сегодня, 10:58
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Автор: 
Любовь Юрина

С пятницы, девятого октября, в здании роддома Коркино (Челябинская область) открыта госпитальная база по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.

Соответствующее решение приняло министерство здравоохранения области, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в Коркинском муниципальном районе.

Как сообщает районная администрация, в коркинский роддом будут среднетяжелых и тяжелых пациентов. Она сможет принимать до 100 человек с ковидом.

После стабилизации состояния пациентов их будут отправлять в больницу поселка Роза, где открывается база по долечиванию на 50 мест.

Ранее жителей Коркинского муниципального района, у которых был подтверждена коронавирусная инфекция и ковидная пневмония, госпитализировали в больницы Челябинска. Порой машине скорой помощи с коркинским пациентом приходилось объезжать несколько больниц, чтобы его приняли. В последнее время больных стали возить в Еткуль, рассказывают жители города.

«Сейчас наблюдается очередной подъем заболеваемости различными инфекциями, в связи с чем стационарные места необходимо приближать к месту проживания пациентов, чтобы не терять время на их маршрутизацию, - отметил главный внештатный специалист эпидемиолог министерства здравоохранения Челябинской области Александр Выгоняйлов. - А при диагнозе «коронавирус» важно быстро и своевременно оказать помощь и далее наблюдать за пациентом иногда до трех месяцев, уже после его выписки».

По словам специалиста, коркинский роддом подходит для лечения тяжелых пациентов с ковидом, в палатах есть кислородная разводка.

В Коркино роддом и женская консультация расположены в одном четырехэтажном здании, у каждой службы есть несколько входов с разной стороны. В настоящий момент в здании выделены так называемые «зеленые» и «красные» зоны, места въезда и выезда, места для работы и отдыха врачей.

«Базы укомплектовываются необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты, новым техническим оборудованием», - заверил главный врач коркинской городской больницы Виктор Филиппов. По его словам, медицинский персонал прошел обучение и готов к приему и лечению пациентов. Каждая бригада будет работать по 12 часов.

В мэрии подчеркивают, что открытие ковидного госпиталя на базе роддома и женской консультации, не отразится на оказании плановой медпомощи жителям.

Женская консультация временно перемещена в специально подготовленный корпус больницы. А рожениц будут возить в Еманжелинск.

В администрации Коркинского района уточнили, на сегодня в муниципалитете зарегистрирован 261 случай заболевания COVID-19. Растет число пациентов с гриппом и ОРВИ, которые по симптомам схожи с коронавирусом (температура, кашель, общая слабость). Важно поставить правильный диагноз и оказать своевременную помощь.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
Коркино
Роза
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