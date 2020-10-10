Еще один роддом в Челябинской области перепрофилировали под ковидный госпиталь

В Челябинской области еще один роддом перепрофилировали под госпиталь для лечение пациентов с коронавирусной инфекцией и ковидной пневмонией.

Соответствующее решение приняла комиссия минздрава региона в связи с высокими темпами заболеваемости в городе, заполненностью существующей госпитальной базы, медленным восстановлением и выпиской после перенесенной инфекции.

Как сообщает пресс-служба минздрава, новая госпитальная база в роддоме смодет принимать до 100 пациентов с ковидом с тяжелым течением заболевания. В палатах есть необходимая кислородная разводка, которая жизненно необходима при поражении органов дыхания.

Помещения роддома разделены на «красные» (заражённые) и «зелёные» (чистые) зоны, разграничены въезды и выезды, а также потоки пациентов с различными диагнозами, чтобы не допустить возникновения очагов заболевания.

В Минздраве подчёркивают, что перепрофилирование роддома под ковидную базу не повлияет на качество оказания медпомощи роженицам. Экстренная помощь будет оказываться в больнице Златоуста одними из лучших специалистов областного перинатального центра. Тяжелых пациенток будут отправлять в Миасс. Женские консультации по-прежнему работают и ведут беременных в штатном режиме.

Напомним, в ряде муниципалитетов родильные дома уже стали базами для лечения COVID-19. Так, с девятого октября родильный дом в Коркино был перепрофилирован под прием тяжелых и среднетяжелых пациентов с коронавирусом.