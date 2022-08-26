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Фото: Сергей Белковский

Как провинциальный драматург помог услышать человека из «Барака»

В День кино хочется вспомнить челябинца, кто, живя на Урале, был в современном кино и оставил в нем след. Хоть и считался «провинциальным писателем».

Несколько лет назад ушел из жизни провинциал, с которым я любил встречаться и разговаривать, - Виктор Петров. Ушел в августе, не дожив до семидесяти лет.

Знакомы с ним мы были давно, часто встречались на Кировке – это пешеходная улица в Челябинске.

Как-то снова встретились. Виктор Дмитриевич спросил: «Как дела?». Ответил: «Стал безработным, газета, в которой работал тогда, умерла». Добавил: «Получил еще одну награду на всероссийском конкурсе. Такие вот новости».

«Это нормально для Челябинска, - сказал он. - Нормально для творческих людей. Перед тобой стоит тоже безработный, лауреат Государственной премии и кинопремии «НИКА».

Много раз при встрече предлагал Петрову сделать с ним интервью, ведь немного в Челябинске кинематографических людей. Поговорить о кино и о жизни провинциального писателя. Он все отказывался.

- Кому это будет интересно, - говорил он каждый раз.

И все же такая встреча состоялась – во время очередного кинофестиваля в Челябинске, где была запланирована встреча с драматургом с показом фильма «Барак». Картина эта была снята по киноповести Виктора Петрова.

Петров оказался прав: в зале посмотреть фильм «Барак» собралось всего несколько человек, меньше десяти.

Я благодарен этой встрече в рамках цикла «Челябинский кинословарь», так получилось это интервью с челябинским прозаиком и сценаристом. Как окажется, последнее его интервью.

- С Урала вышло немало ярких и даже выдающихся кинематографистов. Можно их чем-то объединить?

- Если посмотрим фильмы кинематографистов, которые родились или долго жили на Южном Урале, то увидим, что в них есть обязательно социальная составляющая. Например, фильм Сергея Мирошниченко «Госпожа тундра». Мои фильмы – четырехсерийная картина «Человек со свалки», «Барак», «Красное небо, черный снег». Был еще фильм, но неудачный, я снял свою фамилию с титров. Все они, так или иначе, о людях труда. Тему рабочих отношений найдем и в картинах Сергея Герасимова, нашего великого земляка, – «Любить человека», «Журналист», «У озера».

Вступаем на работе в разные взаимоотношения – иногда творческие, иногда унизительные, но в том или ином случае, они забирают наш главный психоресурс.

Можно отметить, что выходцами с Урала сделана особая «полка» в кинематографе, где так или иначе рассматривается эта рабочая тема, тема труда.

Задумывал и я сделать такую летопись в кино - про жизнь людей в маленьком городке на Урале, начиная с конца девятнадцатого века и до наших дней. Писался такой роман «Пушки России», он принимался к работе, но кинопроцесс заглох.

Затем было «Красное небо, черный снег» - о буднях маленького городка в годы войны, о тыле. «Барак» - это фильм про время, названное «оттепелью», начало 50-х годов.

- Расскажите о «Бараке», этот фильм интересен еще и тем для нас, что съемки проходили в нашей области в городе Сатке.

- Да, съемки проходили в городе Сатка, хорошо мне знакомом с детских лет. Но прежде чем рассказать о работе над этим фильмом, стоит отметить следующее. В кинематографической судьбе у меня было три мастера. Полгода был Андрей Тарковский. Полгода – Валентин Дьяченко, его фильм «Мужики» хорошо известен в нашей стране. И еще - Валерий Семенович Фрид. Его картины «Служили два товарища», «Полосатый рейс» - давно наша киноклассика. Он мне говорил, что редко кто может читать сценарии. На киностудиях таких людей единицы. Благодаря ему и своим первым опытам в кино понял, что нужно писать киноповести. Затем уже, если доходило до реального кинопроизводства, приходилось киноповесть «переводить» в сценарий. Поэтому, говоря об этом фильме: сначала был написан сценарий «Ольга-ледоход», потом киноповесть «Барак». Она вышла отдельным изданием. Потом уже вышел фильм.

Почему Валерий Огородников стал режиссером-постановщиком этой картины? С этим человеком были знакомы еще в годы учебы нашей на кинематографистов в Москве. И сама повесть находила в его душе отклики, связанные с жизнью его отца. Киноповесть выиграла конкурс сценариев стран восточной Европы, были выделены деньги на начало съемок.

Съемки, как уже сказал, проходили в Сатке. Сначала в картине были другие персонажи. Был яркий герой, которого предполагалось играть Константину Райкину, но потом его заменил тот, кого сыграл Леонид Ярмольник, – фотограф Жора.

Были случаи, о которых сейчас вспоминать забавно. Съемочная группа заехала в Сатку, а деньги на работу еще не поступили. И мы с Райкиным и еще с некоторыми людьми ходили в соседнюю деревню, клянчили продукты.

Через год только начались съемки по-настоящему. Время года вызвало изменения в первоначальном сюжете. Должны были события происходить в мае, а на дворе уже был октябрь, осень, дожди. Получилась грязь вокруг барака, где разворачивались события картины. А должна была быть зеленая молодая травка. Возможно, такие изменения в природе позволили находить в картине «краски», чтобы говорить потом, что авторы в фильме обличали сталинский режим. Хотя снимали картину об «оттепели».

- Как жители Сатки относились к съемкам? В фильме участвует черный «ЗИМ», он был из местных?

- Нет, автомобиль был специально привезен для съемок. А жители Сатки с интересом наблюдали за кинопроцессом. Рассказывали, что были и такие, кто издалека почти ежедневно наблюдал за происходящим на съемочной площадке через бинокль.

Снимать приходилось без дублей. Было принято делать так: снимался какой-то кусок картины, его проявляли и смотрели – что получилось, в том числе, и по качеству пленки. Это был тот контроль, который позволял, если что-то не так, делать новый дубль. А в «Бараке» было не так. Такова была реальность середины 90-х. Для режиссера, как понимаю, это было стрессом.

Несколько сцен из фильма выпали по разным причинам, в том числе, из-за отсутствия денег на их съемки. Фильм стал более жестким. Существует четырехсерийный вариант картины, мне он больше по душе. В нем ближе к тому тексту, что писал в киноповести.

- Помню, что премьера фильма «Барак» проходила в кинотеатре «Урал» - тогда самом большом кинозале города. Какова была дальнейшая судьба этой картины?

- Фильм не остался незамеченным. В стране он должен был идти в тридцати городах. Но в итоге в российские кинотеатры не попал. Зато за рубежом получил больше десятка наград. В других странах он воспринимался не так и не о том, о чем я писал. Там – как обличение Сталина. Хотя такой задачи не ставил. Не дело кино вообще кого-то и что-то обличать. Этим должны заниматься публицистика и прокуратура. Съемочная группа, в том числе, и я, получили за фильм Государственную премию России.

- Остались ли «следы» киносъемок этого фильма в Сатке? Барак был настоящим?

- Нашли заброшенный барак, отремонтировали его для съемок. Потом на нем повесили табличку о том, что там снимался фильм «Барак». Не знаю, жива ли она сейчас.

- Наверное, это место съемок может стать одной из достопримечательностей Сатки, тем более, что об этих местах как об интересном туристическом маршруте говорится все больше и чаще.

- Это вопрос, наверное, к местной власти, а не ко мне.

- Устарела ли картина?

- Не знаю.

Ответ на это вопрос каждый, кто посмотрит фильм. должен сделать для себя сам.

Любопытным мне показался фрагмент одной из публикаций об этой ленте, снятой по киноповести челябинского прозаика Виктора Петрова.

«Барак» — это проявление тоски по «худому миру», который, как известно, лучше «доброй ссоры». Под миром тут следует понимать не только отсутствие войны или обострённых конфликтов между соседями по коммунальному общежитию (как в прямом смысле слова, так и в переносном, то есть в масштабе всей страны), но и проявление типично русской склонности к соборности, дружному и стойкому переживанию общих бед и невзгод. Сейчас все настолько разъединились и обособились, что прежняя тяга к совместному преодолению потрясений жизни воспринимается, на самом деле, будто потерянная панацея, растраченный менталитет народа, который тогда и не знал такого мудрёного слова, а просто жил и не тужил, пил, плясал и себя веселил — вопреки всему.

Сама лента оформлена как своего рода художественная фотография, не лишена изыска и блеска, принципиально уходит от хроникальности и грубой реалистичности (даже эпизод поиска пистолета местного милиционера, который умудрился уронить его в очко уборной, выглядит чуть ли не поэтическим), давая всё-таки романтизированный и облагороженный облик эпохи. Замученные жизнью люди кажутся душевными и вызывающими симпатию.

Такая вот история о нашем земляке. Она вошла в мою книгу «Разные судьбы», которая посвящена памятным встречам со знаменитыми земляками-уральцами.

Автор: Сергей Белковский
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Атмосфера южноуральского дерби

25.08.2022 13:11

Дефицит бюджета Челябинской области вырос на 18 миллиардов рублей

25.08.2022 12:58

Жительница Магнитогорска чуть не откусила сыну нос

25.08.2022 12:57

Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили

25.08.2022 12:39

День города на NOвом

25.08.2022 11:24

Гектор помещен на карантин в реабилитационном центре «Утёс»

25.08.2022 10:58

Солистка оперного театра спела вместе с молодыми людьми с особыми возможностями здоровья

25.08.2022 10:56

ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон с призовым фондом в 1,8 миллиона рублей

25.08.2022 10:50

Родители Челябинска тратят в среднем 19 тысяч рублей на «сборы ребенка в школу»

25.08.2022 10:50

Справедливороссы Челябинска – о девальвации звания Почетный гражданин

25.08.2022 10:27

Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на Ночь кино

25.08.2022 10:11

КСП начинает проверку Минстроя и муниципалитетов Челябинской области

25.08.2022 10:11

ММК-МЕТИЗ модернизирует складское хозяйство

25.08.2022 09:49

«Реальные пацаны»: трое челябинцев приняли участие в съемках культового сериала

25.08.2022 09:43

Под угрозой сокращения оказались 1223 южноуральца, неполный день работают 4387 человек

24.08.2022 20:22

ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области задержали подозреваемых в хищении средств спортшколы

24.08.2022 20:16

В Челябинске возобновит работу раритетный троллейбус-гармошка

24.08.2022 20:07

На улице Румянцева в Челябинске вводят дополнительное ограничение движения

24.08.2022 18:26

Текслер: Потенциал у Каслей огромный, но он сейчас не реализован

24.08.2022 17:42

Полицейские Озерска разыскивают лжеоператора сотовой связи

24.08.2022 17:33

В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа

24.08.2022 17:15

Анонсы событий и мероприятий на 25 августа

24.08.2022 17:11

Недострой в Металлургическом районе Челябинске успешно продан на торгах

24.08.2022 17:08

В четверг в Челябинской области жара, местами дожди, давление повышено

24.08.2022 17:02

Перевозчиков продолжают штрафовать за неидеальную работу на челябинских маршрутах

24.08.2022 16:31

«Белый журавлик» укроет крылом воинов наших

24.08.2022 16:28

Реконструкцию школы №25 в Каслях должны завершить к сентябрю 2023 года

24.08.2022 15:43

Задержанный ФСБ высокопоставленный южноуральский полицейский останется в СИЗО

24.08.2022 15:35

Движение по Ленинградскому мосту на северо-запад откроется в полпятого утра 25 августа

24.08.2022 14:55

Челябинский театр оперы и балета озвучил планы на новый сезон

24.08.2022 14:39

Исторический музей приглашает челябинцев вместе отметить День города

24.08.2022 14:15

ГИБДД требует возбудить дело в отношении перевозчика, водитель которого задавил пассажирку

24.08.2022 14:13

В Челябинске стартует Всероссийская спартакиада по легкой атлетике

24.08.2022 14:08

В один день Алексей Текслер посетил храм в Булзях, а его зам – три храма

24.08.2022 13:57

Короткометражки челябинских режиссеров «переведут» на язык незрячих

24.08.2022 13:28

В Ленинском районе Челябинска преображаются пространства рядом с дворцами культуры

24.08.2022 13:07

«Хорошее, знаковое событие»: Алексей Текслер поздравил челябинцев с открытием Ленинградского моста

24.08.2022 12:50

В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска

24.08.2022 12:44

Выживет только «Стая»: премьера экстремальной молодежной драмы состоится в видеосервисах Wink и more.tv

24.08.2022 12:25

«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Златоусте

24.08.2022 12:14

За сутки заболело ковидом 396 южноуральцев, выздоровело 105, умер один

24.08.2022 12:08

По целевому набору от ГРЦ Макеева в вузы поступили 25 выпускников

24.08.2022 11:58

МУП «ПОВВ» продолжает устранять повреждение водопровода в Металлургическом районе

24.08.2022 11:52

На почте теперь можно купить полис страхования от несчастных случаев

24.08.2022 11:48

В Челябинске скоро закончится большая реконструкция НХТ

24.08.2022 11:47

В челябинском минсельхозе отметили победителей XIII Всероссийских летних сельских игр

24.08.2022 11:35

Команда ГРЦ Макеева показала сплоченность и отличный результат на «Гонке героев»

24.08.2022 11:28

«Заплатки» и «змейки» под сердцем: хирурги федерального центра в Челябинске успешно провели две редкие операции