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Кирилл Шишов
челябинский областной фонд культуры
Интервью
22.10.2022 12:02
Фото: Сергей Белковский

Кирилл Шишов: Культура на Урале была, есть и, надеюсь, будет

В октябре 35 лет исполняется челябинскому областному фонду культуры.

Его руководитель – известный литератор и краевед, Почетный гражданин города Челябинска Кирилл Шишов.

Фонд появился в годы перестройки, когда многое стало меняться в привычном культурно-идеологическом укладе страны.

- Руководителем фонда культуры в Челябинске я стал тогда не по желанию властей, а вопреки воле областных партийных чиновников. Наверное, как какой-то компромиссный вариант. Хотя многое к тому времени уже было наработано мной в области знания и сохранения памятников культуры нашего региона.

Напомню: это было время, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев начал перестройку в стране, решив строить социализм с человеческим лицом, как тогда говорили. Культура в этом процессе должна была играть важную роль. Ее значение во многом обосновал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он же и возглавил всесоюзный Фонд культуры.

- Вы, Кирилл Алексеевич, стали председателем регионального отделения фонда. С чего начиналась работа фонда, о чем стоит вспомнить и сейчас?

- В том же, 1987-м году, произошла у меня встреча с археологом Геннадием Здановичем. Он обратился в фонд с просьбой помочь попасть на прием к Петру Ивановичу Сумину, который был тогда председателем облисполкома. Удалось такую встречу с ним организовать. Рассказали ему про раскопки на Аркаиме. Фраза о том, что это место на Южном Урале «старее Трои» потрясла Сумина. «Что, туфту мне гоните?», - пошутил он.

Но в итоге Сумин стал на сторону «аркаимцев» и правительство области стало помогать ученым, проводившим раскопки на Аркаиме.

- Аркаим сегодня стал одной из главных достопримечательностей в Челябинской области. А о каких культурных инициативах, в которых участвовал фонд культуры за более чем три десятилетия своей истории, вы бы вспомнили сегодня?

- Это памятник технологического наследия – гидростанция «Пороги» под Саткой. Когда-то о ней рассказал нам в фонде преподаватель ЧПИ Владимир Тимофеевич Благих. Он работал на строительном факультете, где занимался теплоизоляций зданий. Он-то и рассказал об этой гидроэлектростанции в уральских горах. После этого я сам побывал на «Порогах». Потом встречался с вице-губернатором Андреем Николаевичем Косиловым. Фонд, можно сказать, ввел понятие «Порогов» в общественно-культурный обиход, затем участвовал в том, чтобы этот объект стал памятником областного значения.

Кстати, свой вклад в строительство гидростанции «Пороги» внес академик-строитель Владимир Григорьевич Шухов, известный своими ажурными металлоконструкциями. Где их можно встретить? Например, в потолке московского ГУМа и на Шаболовской телебашне в столице. Почему-то у нас не встречаю упоминания Шухова, когда речь заходит о «Порогах».

Кстати, сейчас в Челябинске есть улица Профессора Благих, того самого, кто «открыл» для нас «Пороги».

- Среди сегодняшних региональных брендов – Бажовский фестиваль и премия «Светлое прошлое». Как-то с ними деятельность фонда культуры «пересекалась»?

- Бажовский фестиваль был задуман по инициативе фонда культуры, как «организм» для сохранения наследия Павла Бажова, у которого написано полтора десятка сказов об уральской земле и ее мастерах.

Силами фонда был проведен первый Бажовский фестиваль, который сейчас стал традиционным и который посещается десятками тысяч человек.

К сожалению, из него исчезла литературная составляющая, забытой на нем остается и пропаганда литературного наследия Павла Бажова, чье имя носит фестиваль.

Что же касается «Светлого прошлого», то всем известно, что автор идеи этой народной премии наш земляк Олег Митяев. Да, он автор идеи, которая воплощается в жизнь уже второе десятилетие. Но если вспомнить истоки, то надо сказать, что идею подобной премии вспоминать и чествовать земляков, кто внес заметный вклад в своем деле и стал известным в стране, предложил Ефим Григорьевич Ховив, руководитель литобъединения ЧТЗ и создатель некогда известного фестиваля «ФЛЮС». Этой идеей он поделился со мной, считая, что кто-то должен за нее «взяться». Я предложил ее Олегу Митяеву, с которым был уже хорошо знаком. И, как известно, дело пошло.

- Еще о каких проектах, важных для культуры региона, вы бы, Кирилл Алексеевич могли рассказать?

- Челябинский Камерный театр, созданный Фондом в 1990 году и ставший государственным, спустя несколько лет, ныне является гордостью края и известен всей театральной стране. В его появлении важную роль сыграла Тамара Либерман, работавшая тогда в фонде.

В том, что Новый художественный театр и театр «Манекен» нашли «крышу» над головой в новые постсоветские времена, также свою роль сыграл фонд культуры.

«Энциклопедия Челябинской области», вышедшая в семи томах в 2003-2007 годах, - уникальный труд, которым можно гордиться. Издание стало уникальной работой коллектива, с участием более пяти тысяч авторов, среди которых были такие известные краеведы, как Владимир Боже и Александр Моисеев.

Мне же предстояло разработать концепцию в основе методики работы над этим многотомным энциклопедическим изданием.

- А были проекты, которым было отдано много времени и сил, но они так и не воплотились?

- К сожалению, да. Речь идет о создании в Челябинске литературного музея. Его «пробиванием» занимаюсь уже тридцать лет.  Мне приходится слышать, что у нас в регионе значительных литературных имен не было.

- Разве это так?

- Конечно, нет. Но каждый раз приходится объяснять и доказывать для меня очевидное.

- И все же, Кирилл Алексеевич, давайте сделаем это еще раз. Какие имена литераторов вы вспоминаете и называете?

- Помните пушкинские строки о том, что «старик Державин нас заметил»? Так вот, Державин родился в Башкирии, на границе с нашим регионом, на Южном Урале. В тех же примерно краях родился и писатель Сергей Аксаков.

- Если говорить про девятнадцатый век, то нужно не забыть баснописца Ивана Крылова.

- Хорошо бы. О том, что Крылов родился на Южном Урале, в Троицке, говорится в ряде книг, но документального подтверждения этому, к сожалению, нет.

Если же продолжать «идти» по девятнадцатому веку, то нужно вспомнить инженера и литератора Николая Гарина-Михайловского, чья жизнь была связана со строительством Транссиба, проходившего через уездный Челябинск.

А имя Егора Ковалевского вам что-нибудь говорит?

- Нет. Кто это и как был связан с нашим краем?

- Это тоже был инженер и литератор. Какое-то время он работал на златоустовском оружейном заводе. Он являлся организатором первого союза писателей в России, говоря современным языком. В память об этом человеке поэт Федор Тютчев написал стихотворение. А челябинский литератор Владимир Черноземцев написал о Ковалевском роман «Странствователь».

Если говорить о литераторах советских лет, то были и останутся в отечественной литературе Лидия Сейфулина и Юрий Лебединский, певец Магнитки поэт Борис Ручьев и певец Урала Людмила Татьяничева. К сожалению, нет ни улицы, ни бюста в Челябинске поэту-фронтовику Михаилу Львову, а ведь под его песни «Поклонимся великим тем годам» на музыку Пахмутовой в День Победы на торжественных концертах можно было замечать, как встает весь зал, вместе с нашим президентом.

В отечественной современной литературе известны имена челябинских поэтов, живущих сейчас в Москве, - Валентина Сорокина и Константина Скворцова. Живет в Челябинске детский поэт, чьи стихи и книги известны по всей России – Нина Пикулева.

Так что считать, что литераторов у нас не было и нет. значит, просто не знать этого.

- Давайте вспомним еще в нашем разговоре программу «Новые имена», ставшую хорошим стартом в профессию для ныне известных представителей культуры и искусства.

- Программа «Новые имена» началась в 1990 году, ей руководила Надежда Артемьевна Дида. За 90-е годы вплоть до 2010 года более сорока воспитанников стали профессионалами, среди них музыкант и композитор Лера Ауэрбах, поэт и драматург Константин Рубинский. Программа эта помогла в создании симфонического оркестра в Челябинской  филармонии.

Кстати. Надежда Артемьевна Дида и сегодня активно участвует в процессе сохранения истории нашего региона, являясь директором Музея ЧТЗ, много работая с ветеранами предприятия-Танкограда. Вообще стоит напомнить и хорошо бы не забывать, что история – это не только прошлое, что сегодняшний день – это кусок вчерашнего.

За годы существования фонда культуры было издано много брошюр и книжек, которые могли бы стать помощниками в сохранении памяти о родном крае и его истории, но нужно с сожалением сказать, что мало что из того, что было создано нами дошло до учителей и молодежи.

- Давайте на такой грустной ноте заканчивать наш разговор не будем. Культура на Южном Урале сегодня есть?

- Она была, есть и будет. Надеюсь на это. И свой посильный вклад в это вносил и будет продолжать это делать фонд культуры.

Вечер-концерт, посвященный 35-летию фонда культуры в Челябинске состоится первого ноября в кинотеатре имени Пушкина. Вход для зрителей бесплатный.

Автор: Сергей Белковский
Кирилл Шишов
челябинский областной фонд культуры
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21.10.2022 10:42

Четверо браконьеров устроили ночную охоту на косуль в Челябинской области

21.10.2022 10:38

В Челябинской области резко вырос спрос на «Антивирус» от «Ростелекома»

21.10.2022 09:59

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 28 октября 

21.10.2022 09:37

В правительстве Челябинской области прокомментировали предстоящие сокращения чиновников

21.10.2022 09:13

Елена Гагарина представила в Челябинске выставку ювелирных шедевров России трех веков

21.10.2022 08:59

В челябинском парке имени Тищенко строят скейт-площадку и экобеседку для йоги

21.10.2022 08:50

Памятник погибшим в СВО южноуральцам установят на Аллее Героев в Чебаркуле

21.10.2022 07:50

В полтора раза быстрее: МегаФон усовершенствовал систему тестирования новых гаджетов

21.10.2022 07:15

Челябинский завод «Техно» переходит на новые установки очистки воздуха

21.10.2022 07:00

В Челябинск съедутся сильнейшие юные спортсмены страны

21.10.2022 06:50

Подросток из Челябинска устроился курьером по доставке оружия

21.10.2022 06:35

Новшество в правилах дорожного движения

21.10.2022 06:12

Замначальника управления ЖКХ Златоуста останется под стражей

21.10.2022 04:56

Никто ребенка не хватился

21.10.2022 02:17

Челябинцев перепугал мужчина  с оружием в руках

21.10.2022 01:06

Президент упразднил Ростуризм, его функции переданы Минэкономразвития

21.10.2022 01:04

СК разбирается, почему ребенок оказался в больнице после бассейна

21.10.2022 01:02

В пятницу в Челябинской области – местами дожди с мокрым снегом

21.10.2022 00:52

В четырех субъектах России с 20 октября действует военное положение

21.10.2022 00:32

Управление делами губернатора Челябинской области и в минстрой объявили о сокращении

21.10.2022 00:30

Анонсы событий и мероприятий на 21 октября (18+)

21.10.2022 00:13

В Челябинской области введен режим базовой готовности

21.10.2022 00:10

ВТБ предоставляет отсрочку по кредитам мобилизованным предпринимателям

21.10.2022 00:07

Правительство расширило возможности использования маткапитала

21.10.2022 00:05

Анонсы событий и мероприятий на 20 октября (18+)

21.10.2022 00:03

Мобилизованных многодетных южноуральцев обещают вернуть домой

20.10.2022 23:54

На пост главы Коркинского муниципального округа претендуют четыре кандидата

20.10.2022 23:48

В Челябинске Митсубиси Пажеро протаранил бетонное ограждение

20.10.2022 23:14

Мы снова с вами

20.10.2022 23:08

В Златоусте освятили купол для строящегося храма

20.10.2022 05:04

Двое задержанных ФСБ жителей Кусы осуждены за незаконное изготовление оружия

18.10.2022 23:45

ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ ДОБРОВОЛЬНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ?

18.10.2022 21:13

В среду в Челябинской области – дожди, местами с мокрым снегом

18.10.2022 20:56

Не иссякает поток южноуральцев к ковчегу с частицей мощей блаженной Матроны Московской

18.10.2022 18:07

Анонсы событий и мероприятий на 19 октября (18+)

18.10.2022 17:54

«Белый журавлик» ветерана ФСБ полетел по Челябинской области

18.10.2022 16:46

В Челябинской области обновили 47 километров трассы А-310

18.10.2022 16:23

В Челябинской области пройдут фолк-концерты

18.10.2022 16:21

В Челябинске начали готовить сестёр милосердия

18.10.2022 16:09

Сход вагонов обернулся уголовным делом

18.10.2022 16:02

Международный «Соломенный жаворонок» пройдёт в Челябинске восьмой раз (16+)

18.10.2022 16:00

ВТБ: около 10% заемщиков оформляют ипотеку с целью инвестиций

18.10.2022 15:54

Опыт челябинского завода «Сигнал» будут тиражировать в Росссии

18.10.2022 15:48

Минздрав рассказал о состоянии семи пострадавших в ДТП на М-5 в Челябинской области

18.10.2022 15:44

Жительница Чебаркуля пять лет копила на квартиру и отдала все сбережения мошенникам

18.10.2022 15:36

Лучший участковый Челябинской области работает в Златоусте

18.10.2022 15:24

Строители Челябинской области до конца октября обещают восстановить восемь соцобъектов в ДНР

18.10.2022 15:20

ГРЦ Макеева посвятил очередной слет молодых специалистов 75-летию предприятия

18.10.2022 15:13

Челябинск ждет фестиваль Юрия Башмета: изучаем программу

18.10.2022 14:54

Осторожно, лжегазовики!

18.10.2022 14:43

Вандалы посягнули на новый веломаршрут на озере Сугомак