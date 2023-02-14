Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Челябинск минирование
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Челябинск минирование
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель Управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Вадим Ярм
14.02.2023

Новая отставка в управлении делами губернатора Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На позиции украинских вооруженных формирований на харьковском направлении прибывают иностранцы, г
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
14.02.2023

На харьковском направлении ЗВО прибывают иностранцы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Российской федерации предоставит 10 регионам почти 9,5 миллиарда рублей на поддержа
14.02.2023

Челябинская область получит 3,4 миллиарда рублей на поддержание бюджетной стабильности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Контрольно-ревизионное управление администрации Челябинска возглавил Андрей Овчинников
14.02.2023

В должности руководителя КРУ Челябинска Павла Чеурина сменил сотрудник мэрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Поисково-спасательная служба Челябинской области отмечает 30-летний юбилей. За это время сотрудни
14.02.2023

Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области

Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.02.2023

Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.02.2023

Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.02.2023

Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.02.2023

Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.02.2023

Анонсы событий и мероприятий на 14 февраля (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.02.2023

Подарок гурману: челябинка пыталась передать осужденному марихуану в кетчупе
История
история города Челябинска
Крупным планом
14.02.2023 10:16

Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана

Девятого мая 1943 года состоялись проводы на фронт бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. В этом году исполняется 80 лет с тех, ставших уже историей событий. Событий, о которых нельзя забывать и про которые стоит напоминать, чтобы об этом знал каждый челябинец.

Сейчас о том дне и тех событиях в Челябинске напоминает монумент танкистам-добровольцам. Установлен он как раз на том месте, где они давали клятву землякам. Фигура танкиста символична: он стоит на башне танка в шлеме, но еще в рабочем фартуке.

Накануне очередного праздника Красной Армии в феврале 1943 года с Урала в Государственный комитет обороны было направлено письмо. В нем первые секретари Свердловского, Молотовского (Пермская область) и Челябинского обкомов партии просили разрешения сформировать добровольческий танковый корпус.

А уже через несколько дней из Москвы пришла телеграмма от Сталина: «Ваше предложение о формировании особого Уральского танкового добровольческого корпуса одобряется и приветствуется. Дано распоряжение Главному автобронетанковому управлению оказать Вам помощь в подборе комсостава».

Характерна публикация, вышедшая в начале 1943 года в газета «Уральский рабочий» в Свердловске. Она называлась «Танковый корпус сверх плана»: в материале производители танков обещали отчислять часть зарплаты на оснащение танкового корпуса оружием и обмундированием.

Так и случилось: все, вплоть до пуговиц, покупали на «рабочие деньги».

В каждой из трех областей Урала предстояло сформировать по одной танковой бригаде. Для них челябинцы должны были изготовить 74 танка, набрать и за месяц обучить около трех тысяч бойцов. Причем все это нужно было сделать сверх плана. А каким был план во время войны и что могло быть за его невыполнение, говорить не надо.

За полторы недели марта было подано почти пятьдесят тысяч заявлений от желающих стать бойцами-танкистами. Но происходившее было действительно сверх плана. А план на всех военных заводах, откуда предстояло набрать бойцов, выполнять было нужно. Поэтому руководители предприятий не стремились отпускать на фронт своих рабочих.

В итоге в Челябинске набрали около трех тысяч человек, из них около трехсот - с тракторного завода, где собирались танки для формировавшейся бригады.

На озере Смолино в марте 1943-го разместились подразделения танковой бригады. Здесь проходило обучение будущих танкистов.

Добровольцев на фронт собирали всем миром: люди приносили продукты, теплые вещи, полотенца, носки, портянки.

Девятого мая 1943 года на площади перед челябинским главпочтамтом состоялся исторический митинг, на котором бойцам был зачитан наказ от трудящихся Южного Урала.

Автором текста наказа стал троицкий писатель Анатолий Климов. После утверждения текста в обкоме партии было изготовлено большое количество типографских копий. В итоге под текстом наказа поставили подписи один миллион 257 тысяч человек - практически все взрослое население области.

В клятве бойцов, командиров и политработников Уральского добровольческого танкового корпуса говорилось: «Вы доверили нам повести грозные боевые машины на врага. Вы создавали их, недосыпая ночей, напрягая свою волю и силы свои. В броне наших танков, в наших пушках и автоматах ваша мысль и энергия, ваша неукротимая ненависть к детоубийцам, ваша всепобеждающая страсть и уверенность в победе».

Свой первый бой уральские танкисты приняли в конце июля 1943 года во второй фазе Курской дуги, вошедшей в историю как самая страшная танковая битва (посмотрите киноэпопею «Освобождение» про нее, чтобы понять, что там было).

За годы войны ставшая прославленной танковая часть дошла до Берлина и Праги. Героями Советского Союза стали 38 гвардейцев-уральцев, еще 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами ордена «Славы» III степеней.

Девятого мая 1945 года во время Пражской операции первым в Прагу вошел танк под командованием гвардии лейтенанта И.Г. Гончаренко. В бою за мост через Влтаву танк Гончаренко был подбит, а сам Гончаренко погиб. В память об этом в столице Чехословакии поставили памятник с танком, который в ходе «бархатной революции» в конце 1980-х годов был демонтирован.

Корпус освободил от гитлеровских захватчиков сотни городов и тысячи населенных пунктов, десятки тысяч людей вызволил из гитлеровского рабства.

Было еще одно название у уральских танкистов, данное фашистами - «дивизия черных ножей». Потому что танкисты – от рядового до командира - владели спецножами, которые для них специально изготовили златоустовские оружейники.

Об уникальности судьбы уральского корпуса уже после войны скажет Николай Патоличев, руководивший обкомом партии в Челябинске в годы войны: здесь соединились несколько начал патриотизма, важных для победы. Это - добровольность. Это - сверхплановость. Это - формирование его на народные средства, собранные всем миром.

***

О бойцах этого уникального воинского соединения ученики челябинской школы №39 создали два десятиминутных документальных фильма.

Первый посвящен проводам танкового корпуса у главпочтамта на улице Кирова, где сейчас установлен памятник Танкистам-добровольцам.

Второй фильм - об участии танкового корпуса в освобождении Праги 9 мая 1945 года.

В планах документалистов этой школы - создать еще несколько фильмов, охватывающих основные вехи боевого пути уральцев.

Свои работы ребята показали в музее трудовой и боевой славы ЧТЗ. На экране появлялись в одном кадре школьники, что сидели в зале. А рядом с ними шла черно-белая хроника, на которой зритель видел бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. Многие из них погибнут на Курской дуге, при освобождении Европы.

В корпус шел отбор, на одно место претендовало 12 желающих идти на фронт. А танки для этого соединения были куплены на деньги, собранные жителями трех уральских регионов: Челябинской, Свердловской и Пермской областей.

Были именные танки - «Челябинский пионер», «Илья Муромец», танк Андреева, приобретенный на средства лейтенанта, обратившегося к Сталину с просьбой разрешить ему купить на собственные сбережения танк и назначить его командиром машины.

Экипаж танка Андреева» уничтожил пять «тигров», участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года.

 

 

Автор: Сергей Белковский
История
история города Челябинска
Новости по тегу: История
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.02.2023

Культурный фронт: о целях Музея истории Екатеринбурга поставил вопрос ребром Никита Михалков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.01.2023

Проект «Сталинград» Челябинск увидит с помощью новейшего лазерного проекционного комплекса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.01.2023

В Челябинске открылась выставка «История евреев на Урале»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.01.2023

Конюшня XVIII века и оружейная комната появятся в историческом парке «Гардарика»
Возможно, вас заинтересует
Творческий конкурс «ZOV»
Читать сюжет
Принять участие
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске состоялась 41-ая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». На старт стадио
Спорт

Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»

13.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли незаконный сбыт и ликвидировали цех по про
Происшествия

ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя

13.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уроженец Златоуста  (Челябинская область) Эдмонд Худоян стал победителем ме
Спорт

Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко

12.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уроки мобилизации военно-промышленного комплекса можно изучать по истории Танкограда - бывает пол
Общество

Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ

10.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В мире сразу же откликнулись на постигшее Турцию стихийное бедствие. Наш собственный корреспонден
Интервью

После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи

09.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область сегодня, девятого февраля, вместе со всей страной отмечает столетие гражданск
Общество

Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России

09.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель Управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Вадим Ярм
14.02.2023

Новая отставка в управлении делами губернатора Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На позиции украинских вооруженных формирований на харьковском направлении прибывают иностранцы, г
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
14.02.2023

На харьковском направлении ЗВО прибывают иностранцы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Российской федерации предоставит 10 регионам почти 9,5 миллиарда рублей на поддержа
14.02.2023

Челябинская область получит 3,4 миллиарда рублей на поддержание бюджетной стабильности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Контрольно-ревизионное управление администрации Челябинска возглавил Андрей Овчинников
14.02.2023

В должности руководителя КРУ Челябинска Павла Чеурина сменил сотрудник мэрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Поисково-спасательная служба Челябинской области отмечает 30-летний юбилей. За это время сотрудни
14.02.2023

Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

14.02.2023 11:32

Новая отставка в управлении делами губернатора Челябинской области

14.02.2023 11:19

На харьковском направлении ЗВО прибывают иностранцы

14.02.2023 11:00

Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима

14.02.2023 10:49

Челябинская область получит 3,4 миллиарда рублей на поддержание бюджетной стабильности

14.02.2023 10:48

Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска

14.02.2023 10:41

В должности руководителя КРУ Челябинска Павла Чеурина сменил сотрудник мэрии

14.02.2023 10:38

Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области

14.02.2023 10:16

Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана

14.02.2023 10:08

Маргарита Павлова посетила авиационную базу челябинской войсковой части

14.02.2023 09:29

Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК

13.02.2023 19:24

В 2023 году в Челябинске применят новые технологии при капремонте трамвайных путей

13.02.2023 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 14 февраля (18+)

13.02.2023 17:53

Подарок гурману: челябинка пыталась передать осужденному марихуану в кетчупе

13.02.2023 17:43

В пяти городах Челябинской области вновь установятся НМУ минимум на четверо суток

13.02.2023 17:41

В Челябинской области начинается процесс по делу экс-директора «Баден-Бадена», где утонула девочка

13.02.2023 17:31

Консультация юриста: что делать, если работодатель задержал выплату заработной платы

13.02.2023 17:25

Челябинский облсуд оставил Арсена Симонова под стражей

13.02.2023 17:21

В конце февраля Челябинск наполнится солнцем

13.02.2023 17:02

Во вторник в Челябинской области – местами снег

13.02.2023 16:57

Челябинцы наладили промышленное производство хвостовиков

13.02.2023 16:23

Челябинцы стали участниками Фестиваля космических наук

13.02.2023 16:15

В Челябинске 13 апреля прозвучит рок-опера «Юнона и Авось»

13.02.2023 16:02

Yota дарит безлимитный доступ к популярным сервисам для знакомств к 14 февраля

13.02.2023 15:57

Статистика по смертности от коронавируса в Челябинской области исчезла из открытого доступа

13.02.2023 15:48

В челябинском оперном есть хранители нот – нотные библиотекари

13.02.2023 15:42

X5 Group намерена субсидировать будущий урожай сельхозпредприятий Челябинской области

13.02.2023 15:33

В Челябинске состоится турнир по хоккею в валенках на кубок митрополита

13.02.2023 15:05

ВТБ запустил переводы в юанях в России

13.02.2023 15:03

«Черных» лесорубов, обнаруженных ФСБ, оставили на свободе

13.02.2023 14:37

Забег Курчатовского района стал одним из самых массовых на «Лыжне России»

13.02.2023 14:09

«Безумные дни в Екатеринбурге» получили Гран-при премии «Серебряный Лучник» -Урал

13.02.2023 13:42

Проспект Ленина в Челябинске отремонтируют за 344 миллиона рублей

13.02.2023 13:39

В России запустили «Окулус» для поиска запрещенного контента

13.02.2023 12:56

В ЮУрГГПУ начинает работу «Школа вожатых»

13.02.2023 12:42

«Терминатор» с челябинским «железным сердцем» уничтожает опорные пункты ВСУ

13.02.2023 12:39

Академику РАН из Миасса Владимиру Дегтярю вручена научная Демидовская премия

13.02.2023 12:31

Челябинские таможенники не дали «улететь» чучелам редких птиц в Казахстан

13.02.2023 12:22

Дзюдоисты Челябинской области триумфально выступили на первенстве УрФО

13.02.2023 12:17

Победой общественности назвала Яна Лантратова отмену концерта Инстасамки в Челябинске

13.02.2023 12:05

Сточные воды Челябинского авиапредприятия хлынули на участки садоводов

13.02.2023 11:48

Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»

13.02.2023 11:43

В Челябинске объявили аукцион на благоустройство сквера в 55-м микрорайоне

13.02.2023 11:36

Культурный фронт: о целях Музея истории Екатеринбурга поставил вопрос ребром Никита Михалков

13.02.2023 11:24

Понедельник в Челябинской области – без осадков

13.02.2023 10:51

Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло на треть

13.02.2023 10:50

Выйти из служебных машин: Котова отправила глав районов скользить по тротуарам

13.02.2023 10:35

Анонсы событий и мероприятий на 13 февраля (18+)

13.02.2023 10:30

ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя

13.02.2023 10:19

Задержан еманжелинец, избивший администратора сауны

13.02.2023 09:48

На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка

13.02.2023 09:27

В Миассе в ДТП на обледеневшей дороге пострадали четыре человека

12.02.2023 11:45

Неравнодушные южноуральцы уберегли бабушку

12.02.2023 11:35

Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко

11.02.2023 11:18

Горнолыжные «экспрессы» в Челябинской области будут курсировать ежедневно

11.02.2023 11:10

Челябинские оперуполномоченные задержали грабителя

10.02.2023 21:29

ТВ-3 приготовил музыкальную коллаборацию ко Дню всех влюбленных и к возвращению «Любовной магии»

10.02.2023 19:00

Суд отправил 18-летнего участника драки в ОЦ-5 Челябинска под домашний арест

10.02.2023 18:37

В Челябинске обсудят экспертизу проекта охранных зон Дома Беляевского

10.02.2023 18:00

Врачи клиники ЮУГМУ возвращают пациентам слух и возможность дышать

10.02.2023 17:54

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

10.02.2023 17:22

Медики челябинского психоневрологического диспансера оказывают помощь родственникам мобилизованных

10.02.2023 17:15

В выходные в Челябинской области – ночные морозы, снег лишь местами

10.02.2023 17:03

В Челябинске планируют открыть психиатрическое отделение для девочек-подростков

10.02.2023 16:53

Михаил Козлов: Нужно, чтобы люди перестали бояться обращаться в психиатрическую службу

10.02.2023 16:28

«Томас» отметит в Челябинске и Миассе двадцатилетие славного «Командора»

10.02.2023 16:14

В Миассе начнут выпускать спецтехнику для аэропортов, которая заменит импортные аналоги

10.02.2023 15:53

Это не фантастика: выведение служебного человека - истинная цель разрушения мира

10.02.2023 15:17

Копейчане: Ради пафосного приезда губернатора детей не выпускали из классов более двух часов

10.02.2023 15:02

Еще больше челябинцев смогут подключить домашний интернет от МТС и сэкономить

10.02.2023 12:38

Между Челябинском и Казахстаном построят «Танцевальные мосты дружбы»

10.02.2023 12:05

В Тугайкуле начала работать долгожданная школа, но к губернатору есть много вопросов

10.02.2023 11:04

Челябинские опоры проверяют на прочность

10.02.2023 10:51

Народный фронт обсудил с властями Троицка будущее «недопарка» имени Томина

10.02.2023 10:37

Космос в живописи, скульптуре и на почтовых марках

10.02.2023 10:21

Сергей Сушков: Агропромышленный комплекс наравне с оборонным

10.02.2023 10:10

В Челябинской области в 2022 году резко подорожали мука, гречка, соль, в 2023 растут в цене овощи

10.02.2023 10:02

Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ

10.02.2023 09:38

МАФы в чуриловском сквере Челябинска установят за 2,2 миллиона рублей

10.02.2023 02:43

В Коркино канализационные стоки попадают прямо в реку Чумляк

10.02.2023 02:02

Школьница из Тугайкуля лично попросила губернатора решить ее проблему

10.02.2023 01:22

В Челябинской области растёт число мужчин «в декрете»

10.02.2023 00:59

В пятницу в Челябинской области местами пройдет небольшой снег

10.02.2023 00:46

Анонсы событий и мероприятий на десятое февраля (18+)

09.02.2023 23:47

Чиновника южноуральского минсельхоза отправили под домашний арест за взятки

09.02.2023 20:11

Главк опроверг информацию о криминальной деятельности юных участников конфликта в ОЦ-5 Челябинска

09.02.2023 17:53

В Челябинске домашняя собака угодила в ловушку, на помощь пришли спасатели

09.02.2023 17:30

Консультация юриста: для кого обязательна стажировка

09.02.2023 17:23

Подвыпивший рядовой устроил автогонки вблизи военного полигона

09.02.2023 16:38

В Чебаркуле подстанции, снабжающие электричеством целый город, бесхозные

09.02.2023 16:17

Сильнейшие фристайлисты России встретились на горнолыжных трассах Миасского курорта

09.02.2023 16:12

Массовая драка челябинских школьников попала в поле зрения Бастрыкина

09.02.2023 15:58

Южноуральским школьникам помогут сделать первые шаги в NFT

09.02.2023 15:42

После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи

09.02.2023 15:28

Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину

09.02.2023 15:22

Реновация в Ленинском: следом за высотками и сквером в старом квартале появится бульварная зона

09.02.2023 15:05

Челябинске кадеты написали письма и записали видеообращение к солдатам СВО

09.02.2023 14:46

В Челябинске «похоронщик» приторговывал контрафактным алкоголем

09.02.2023 14:24

Перенесены даты Бажовского фестиваля - 2023

09.02.2023 13:54

В челябинской библиотеке отметят годовщину вывода войск из Афганистана

09.02.2023 13:45

У подростков, избивших сверстников в ОЦ-5 Челябинска, изъяты пистолет и винтовка