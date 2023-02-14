Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана

Девятого мая 1943 года состоялись проводы на фронт бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. В этом году исполняется 80 лет с тех, ставших уже историей событий. Событий, о которых нельзя забывать и про которые стоит напоминать, чтобы об этом знал каждый челябинец.

Сейчас о том дне и тех событиях в Челябинске напоминает монумент танкистам-добровольцам. Установлен он как раз на том месте, где они давали клятву землякам. Фигура танкиста символична: он стоит на башне танка в шлеме, но еще в рабочем фартуке.

Накануне очередного праздника Красной Армии в феврале 1943 года с Урала в Государственный комитет обороны было направлено письмо. В нем первые секретари Свердловского, Молотовского (Пермская область) и Челябинского обкомов партии просили разрешения сформировать добровольческий танковый корпус.

А уже через несколько дней из Москвы пришла телеграмма от Сталина: «Ваше предложение о формировании особого Уральского танкового добровольческого корпуса одобряется и приветствуется. Дано распоряжение Главному автобронетанковому управлению оказать Вам помощь в подборе комсостава».

Характерна публикация, вышедшая в начале 1943 года в газета «Уральский рабочий» в Свердловске. Она называлась «Танковый корпус сверх плана»: в материале производители танков обещали отчислять часть зарплаты на оснащение танкового корпуса оружием и обмундированием.

Так и случилось: все, вплоть до пуговиц, покупали на «рабочие деньги».

В каждой из трех областей Урала предстояло сформировать по одной танковой бригаде. Для них челябинцы должны были изготовить 74 танка, набрать и за месяц обучить около трех тысяч бойцов. Причем все это нужно было сделать сверх плана. А каким был план во время войны и что могло быть за его невыполнение, говорить не надо.

За полторы недели марта было подано почти пятьдесят тысяч заявлений от желающих стать бойцами-танкистами. Но происходившее было действительно сверх плана. А план на всех военных заводах, откуда предстояло набрать бойцов, выполнять было нужно. Поэтому руководители предприятий не стремились отпускать на фронт своих рабочих.

В итоге в Челябинске набрали около трех тысяч человек, из них около трехсот - с тракторного завода, где собирались танки для формировавшейся бригады.

На озере Смолино в марте 1943-го разместились подразделения танковой бригады. Здесь проходило обучение будущих танкистов.

Добровольцев на фронт собирали всем миром: люди приносили продукты, теплые вещи, полотенца, носки, портянки.

Девятого мая 1943 года на площади перед челябинским главпочтамтом состоялся исторический митинг, на котором бойцам был зачитан наказ от трудящихся Южного Урала.

Автором текста наказа стал троицкий писатель Анатолий Климов. После утверждения текста в обкоме партии было изготовлено большое количество типографских копий. В итоге под текстом наказа поставили подписи один миллион 257 тысяч человек - практически все взрослое население области.

В клятве бойцов, командиров и политработников Уральского добровольческого танкового корпуса говорилось: «Вы доверили нам повести грозные боевые машины на врага. Вы создавали их, недосыпая ночей, напрягая свою волю и силы свои. В броне наших танков, в наших пушках и автоматах ваша мысль и энергия, ваша неукротимая ненависть к детоубийцам, ваша всепобеждающая страсть и уверенность в победе».

Свой первый бой уральские танкисты приняли в конце июля 1943 года во второй фазе Курской дуги, вошедшей в историю как самая страшная танковая битва (посмотрите киноэпопею «Освобождение» про нее, чтобы понять, что там было).

За годы войны ставшая прославленной танковая часть дошла до Берлина и Праги. Героями Советского Союза стали 38 гвардейцев-уральцев, еще 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами ордена «Славы» III степеней.

Девятого мая 1945 года во время Пражской операции первым в Прагу вошел танк под командованием гвардии лейтенанта И.Г. Гончаренко. В бою за мост через Влтаву танк Гончаренко был подбит, а сам Гончаренко погиб. В память об этом в столице Чехословакии поставили памятник с танком, который в ходе «бархатной революции» в конце 1980-х годов был демонтирован.

Корпус освободил от гитлеровских захватчиков сотни городов и тысячи населенных пунктов, десятки тысяч людей вызволил из гитлеровского рабства.

Было еще одно название у уральских танкистов, данное фашистами - «дивизия черных ножей». Потому что танкисты – от рядового до командира - владели спецножами, которые для них специально изготовили златоустовские оружейники.

Об уникальности судьбы уральского корпуса уже после войны скажет Николай Патоличев, руководивший обкомом партии в Челябинске в годы войны: здесь соединились несколько начал патриотизма, важных для победы. Это - добровольность. Это - сверхплановость. Это - формирование его на народные средства, собранные всем миром.

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О бойцах этого уникального воинского соединения ученики челябинской школы №39 создали два десятиминутных документальных фильма.

Первый посвящен проводам танкового корпуса у главпочтамта на улице Кирова, где сейчас установлен памятник Танкистам-добровольцам.

Второй фильм - об участии танкового корпуса в освобождении Праги 9 мая 1945 года.

В планах документалистов этой школы - создать еще несколько фильмов, охватывающих основные вехи боевого пути уральцев.

Свои работы ребята показали в музее трудовой и боевой славы ЧТЗ. На экране появлялись в одном кадре школьники, что сидели в зале. А рядом с ними шла черно-белая хроника, на которой зритель видел бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. Многие из них погибнут на Курской дуге, при освобождении Европы.

В корпус шел отбор, на одно место претендовало 12 желающих идти на фронт. А танки для этого соединения были куплены на деньги, собранные жителями трех уральских регионов: Челябинской, Свердловской и Пермской областей.

Были именные танки - «Челябинский пионер», «Илья Муромец», танк Андреева, приобретенный на средства лейтенанта, обратившегося к Сталину с просьбой разрешить ему купить на собственные сбережения танк и назначить его командиром машины.

Экипаж танка Андреева» уничтожил пять «тигров», участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года.